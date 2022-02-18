Геополітичне нагнітання. Соратник Зеленського розкрив план США

«США зменшили поле для маневрів для Франції та Німеччини у відносинах з Росією»

Сполучені Штати Америки через інформаційну кампанію намагаються тиснути не тільки на Російську Федерацію, а й на інших членів НАТО, аби зробити її «нерукопожатною». І зменшити поле для маневрів для Франції та Німеччини, аби домовитися про щось з Путіним. У Франції та Німеччини є свої сентименти та давні зв’язки з РФ, але останнім часом риторика та підходи змінилися. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив очільник української делегації в парламентській асамблеї НАТО, депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв.

«Росія звикла використовувати пропаганду та дезінформацію десятки років. Причому не тільки через ЗМІ, а й через корумпованих чиновників Євросоюзу. І вона просто не очікувала на таку серйозну медійну відповідь від західних партнерів. Навряд чи такі поважні західні видання дозволили б робити подібні публікації без посилань на реальні джерела, це ж не «Раша тудей», – сказав нардеп.

На думку Єгора Чернєва, країни Європи мають з США, Канадою та Британією одну й ту саму розвідувальну інформацію. Більше того, вони ведуть обмін такою інформацією в рамках взаємодії з НАТО.

«Але різняться оцінки щодо того, чи достатньо цих військ для загострення. От в цьому, здається, і полягає основна різниця», – зауважує депутат.

Раніше Єгор Чернєв розповів, що Захід бере росіян «на слабо». І він кілька завдань вирішує таким чином – зокрема, своїми діями впливає на економіку РФ.

Крім того, Єгор Чернєв розповів, вийти із ситуації, котра склалася нині довкола України, Путін може через «втішний приз» – визнання «ДНР»–«ЛНР». Однак тоді Росії доведеться вийти і з «Мінська». І це, мабуть, найгірший варіант, що лежить в Кремлі на столі.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Президент РФ Володимир Путін отримав звернення Держдуми про визнання «Л/ДНР».

Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ. «У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих «Л/ДНР», делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ», – йдеться в повідомленні.

Сполучені Штати вважають, що реалізація ідеї визнання Росією «незалежності» об’єднань бойовиків «Л/ДНР» буде рівносильною відмові Москви від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен