Окупанти обстріляли контрольний пункт Щастя

Ворожий обстріл пошкодив будівлю пожежної частини у Щасті

Російські окупаційні збройні формування завдали артилерійського удару по контрольному пункту в’їзду/виїзду Щастя. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Під удар потрапила колона з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, що удар по КПВВ Щастя стався близько 12-ї години.

Під час удару по контрольному пункту, що в Луганській області, на КПВВ в цей час проходили оформлення Держприкордонслужби водії та вантажні автомобілі, які напередодні доставили гуманітарний вантаж від УВКБ ООН та рухалися з непідконтрольної території.

Населений пункт Щастя та Весела Гора на мапі

«Обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з населеного пункту Весела Гора», – розповідає головнокомандувач ЗСУ.

Чотири авто зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, люди були евакуйовані в укриття. Вісім авто залишилися у міжпозиційній зоні.

Втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил немає.

«Наголошую, що цей факт є черговим грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей», – підкреслив Валерій Залужний.

КПВВ Щастя та лінія фронту на мапі

Також у Щасті під обстріл російських гібридних сил потрапила пожежно-рятувальна частина ДСНС, а в селищі Артема відбулося пряме попадання снаряду в житловий будинок. Ообстріл стався 18 лютого і тривав приблизно з 12:00 до 12:09, повідомила пресслужба ДСНС регіону.

Фото: ДСНС

«Невідомими особами з напрямку території тимчасово підконтрольної незаконним збройним формуванням здійснено обстріл м. Щастя. В результаті обстрілу була пошкоджена адмінбудівля 32-ї державної пожежно-рятувальної частини, а саме: осколками пошкоджено фасад будівлі та водовідлив», – йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС

Інформації щодо жертв, постраждалих серед цивільного населення немає.

«Також в селі Артема відбулося пряме попадання снаряду у житловий будинок. Постраждалих та загиблих не має. Рятувальники проводять роботи на місці події», – додали рятувальники.

Контрольні пункти в’їзду-виїзду у Луганській та Донецькій області створені для перетинання лінії розмежування. КПВВ Щастя розташоване у місті Щастя, Луганської області на ділянці автомобільної дороги загального користування Н-21, км 72+100 – км – 73+250 (Старобільськ – Луганськ –Хрустальний – Макіївка – Донецьк).

Тим часом в окупованому Донецьку запрацювала сирена. Люди панікують.

Нагадаємо, 18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії, через, нібито, підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

МЗС відреагував на повідомлення про «наступальні операції» на Донбасі.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України. Також відомо, що військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань.

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