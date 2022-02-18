Військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань

За словами міністра оборони, Україна налагоджує комунікацію між генеральними штабами України та Білорусі

Український військовий аташе в Білорусі отримав запрошення на фінальний етап російсько-білоруських навчань «Союзна рішучість-2022» 19 лютого. Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Я казав вже багато разів і не втомлююсь повторюватись: Білорусь - це особлива країна для нас, білоруський народ дуже близький нам, жодної агресії стосовно Білорусі з боку України не може бути в принципі, за таке нас проклянуть нащадки, тому я виступаю за діалог і зміцнення довіри між оборонними відомствами», – сказав Резніков.

Виступаючи в Раді, Резніков наголосив, що агресія України щодо білоруського народу неможлива в принципі, адже за таке «нас проклянуть наші нащадки». Міністр розповів про практичні кроки, які здійснюють оборонні відомства обох країн. Зокрема після розмови міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

«Український аташе з питань оборони наступного ж дня після нашої розмови відвідав навчання у Білорусі. 16 лютого ми приймали на Рівненщині білоруського аташе з питань оборони, який спостерігав за нашими навчаннями», – розповів міністр.

Це все відбувається відповідно до чинної угоди між урядом України та Республікою Білорусь від 2001 року.

14 лютого Україна та Білорусь домовились про візити військових аташе на навчання «Заметіль» та «Союзна рішучість».

10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання «Союзна рішучість», що триватимуть до 20 лютого. У рамках цих навчань Москва перекинула чимало військових разом з технікою на територію Білорусі. НАТО назвало перекидання військ РФ в Білорусь найбільшою з часів холодної війни.

Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України.

Водночас 18 лютого ватажок «ДНР» Пушилін оголосив масову евакуацію мешканців ОРДО до Росії.

Як відомо, російські терористи сьогодні обстріляли 20 населених пунктів. Від початку доби й станом на 14 годину російські бойовики на Донбасі здійснили 45 обстрілів.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Читайте також: