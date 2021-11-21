У центрі Києва активісти освистали Зеленського (відео)

Коли Зеленський покидав Алею Небесної сотні, з натовпу почали кричати «Ганьба»

Володимиру Зеленському скандували «Ганьба» під час вшанування Героїв Небесної сотні

Володимиру Зеленському скандували «Ганьба», коли він покладав квіти на Алеї Героїв Небесної сотні у центрі Києва. Відповідне відео опублікував у Facebook журналіст Ян Доброносов.

Коли президент покидав Алею Небесної сотні, з натовпу почали кричати «Ганьба». «Ганьба державним зрадникам та малоросам», – вигукнув хтось із натовпу.

Зеленський не відреагував на критику.

У неділю, 21 листопада, президент Володимир Зеленський взяв участь у заходах із вшанування пам’яті активістів Євромайдану. Також він записав звернення до українців.

Нагадаємо, упродовж 2021 року судами притягнуто до відповідальності 53 особи, які здійснили злочини проти Євромайдану.

Як відомо, День Гідності та Свободи відзначається в Україні щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

Як повідомлялося, 19 листопада мер Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами-учасникам Революції Гідності, членами родин Героїв Небесної сотні та ветеранами АТО/ООС. Міський голова вручив їм подяки та почесні грамоти міського голови та привітав з Днем Гідності та Свободи.

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