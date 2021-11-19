Наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака – Бурба

Ексочільник Головного управління розвідки міноборони розкрив нові подробиці провалу спецоперації

Наказ керівнику розвідувального відомства Міноборони України перенести операцію із захоплення «вагнерівців» надійшов від президента. Проте він не особисто її надав, а через делеговану особу – главу Офісу президента Андрія Єрмака. Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» повідомив тодішній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), генерал-полковник ЗСУ Василь Бурба.

За словами Бурби, напередодні проведення фінальної стадії операції по «вагнерівцях» він прибув до Офісу президента із доповіддю про готовність до завершення спеоперації. Однак зустрітися із Зеленським Бурбі не вдалося, замість цього із ним зустрівся керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він і передав Бурбі нібито наказ голови держави «перенести» спецоперацію із захоплення вагнерівців, які на той момент перебували у Мінську, на декілька днів. Це, на думку Бурби, зрештою і привело до провалу операції.

«23 липня 2020 року ми піднялись до президента на четвертий поверх. Помічники повідомили, що з нами буде розмовляти глава Офісу президента Андрій Єрмак. Ми провели розмову, нас було троє: я, глава Офісу та перший заступник глави СБУ Руслан Баранецький. Ми доповіли про зміну в обстановці, про наступний етап – це планова доповідь. У звʼязку з тим, що Єрмак був делегований президентом, я отримав вказівку про перенесення фінального етап – і що це не просто вказівка, я отримав відповідь, що це вказівка президента. Але письмового наказу не було», – заявив Бурба.

Василь Бурба зазначив, що, на його думку, провал спецоперації із захоплення вагнерівців відбувся через діяльність «крота» у високих владних кабінетах, і наголосив на необхідності ретельного розслідування усіх обставин провалу.

«Взагалі-то, на мою суб’єктивну точку зору операцію не можна було переносити», – наголосив ексочільник ГУР МО.

Також Василь Бурба наголосив, що невдовзі його було звільнено з посади. Також було звільнено з посад інших розвідників, що брали участь у спецоперації. За словами генерала, наразі у цих людей забрали документи прикриття, тому, зважаючи на зухвалі дії російської розвідки в Україні, їхні життя наразі у небезпеці.

Раніше поідомлялося, що ДБР шукає, хто «злив» журналістці Соколовій секретні документи про спецоперацію.

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