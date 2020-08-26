Охорона Зеленського у Дніпрі зламала ребро активістці



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Володимир Зеленський не звернув увагу на протестувальників та поїхав далі по справах

Президента у Дніпрі чекали активісти, щоб озвучити кілька запитань

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Дніпра біля гімназії № 33, куди поза розкладом приїхав глава держави, сталася сутичка між правоохоронцями та патріотичними силами. Зазначається, що правоохоронні органи фізично перешкоджали активістам рух до делегації президента.

Як пише активіст із «Руху опору капітуляції», одній із учасниць протесту охорона президента Зеленського зламала ребро тоді, коли вона намагалася пробитися до президента, щоб озвучити низку запитань.

«У Аліни Новікової, яку сьогодні у Дніпрі била охорона Зеленського, - зламане ребро. Це офіційні дані СМЕ. Аліна - дівчина з Донецька, патріотка, біженка, яка бере активну участь в усіх акціях Руху опору капітуляції на захист України. Вдумайтеся - щоби не підпустити її з незручними питаннями до Зекапітулянта, його охорона зламала їй ребро», - пише про подію Андрій Денисенко.



В той же час у пресслужбі Управління державної охорони зазначили, що застосування фізичної сили співробітниками УДО до мітингувальників є відвертою брехнею та містить ознаки спланованованої інформаційної провокації.

Видання «Дніпроград» повідомляє, що президент змінив маршрут візиту, оскільки протестувальники чекали на нього. Сутички відбулися під будівлею 33-ї гімназії міста.

Активісти все ж зібралися під стінами школи. Демонстрація була мирною, але правоохоронці разом з президентською охороною та невстановленими молодиками почали перешкоджати руху демонстрантів.

Зокрема, троє молодиків накинулись на представницю ГО «Інфопростір» Надію Святун, яка намагалася передати петицію представникам влади.

Пізніше правоохоронці почали відштовхувати та скручувати протестувальників, серед яких були жінки. За словами журналістів, провокаціями проти активістів керував Володимир Богоніс - заступник начальника управління нацполіції в Дніпропетровській області. Повідомляється, що Богоніс власноручно використовував силу по відношенню до громадян.

Зеленський не приділив уваги мітингувальникам. Разом з головою ДніпроОДА Бондаренком він покинув гімназію №33 на броньованому автобусі, де чекав поки всі охоронці займуть місця і кортеж вирушить далі по маршруту.

Журналісти наголошують, що біля навчального закладу в центрі міста демонстрантів зустрічали спортивного вигляду молодики, які стояли в одному строю з поліцейськими.