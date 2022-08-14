Американський дипломат прокоментував серію антиукраїнських публікацій у світовій пресі

Жодного коливання у ставленні Білого дому до України та президента Зеленського нема

Волкер переконує: Жодного коливання у ставленні Білого дому до президента Зеленського нема

Впливові світові видання останнім часом іноді підіграють Росії, повторюючи тези кремлівської пропаганди. Колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер радить сприймати такі публікації дуже обережно. Про це він сказав у інтерв’ю «Главкому».

Так, відомий публіцист Томас Фрідман написав колонку про Тайвань у The New York Times, де зазначив, що «зараз існує глибока недовіра між Білим домом і президентом України Володимиром Зеленським – значно більша, ніж про це дозволяється висловлюватись».

«Про Україну зараз подається дуже багато інформації, зокрема і такої, щоб дискредитувати людей чи створити тертя між країнами. І ми повинні сприймати таку інформацію дуже обережно. Думаю, що адміністрація Байдена розглядає президента Зеленського, як такого, хто зробив надзвичайну роботу як лідер країни під час війни, який прийняв дуже важкі рішення і реалізував їх. Я не бачу жодного коливання», – пояснив Волкер.

Дипломат також прокоментував матеріал у CNN під заголовком: «Чиновники адміністрації Байдена приватно сумніваються, що Україна поверне назад усі свої окуповані території».

«Можливо, йдеться про оцінку військових спроможностей України і Росії. І я маю нагадати, що більшість американських експертів помилялися щодо цього на кожному кроці. Вони продовжували недооцінювати як спроможності України, так і Росії», – сказав ексспеціальний представник США з питань України.

Нагадаємо, американське видання The New York Times 20 травня опублікувало скандальну редакційну статтю, у якій пропонує президенту США Джо Байдену пояснити українцям, що підтримка США не безмежна, а Україна має шукати територіальний компроміс із Росією.

Раніше Волкер пояснив, що США намагаються обмежено поставляти озброєння Україні, аби продемонструвати, що не хоче на пряму вступати у зіткнення з Росією. Саме тому закон про лендліз і досі не запрацював.

Також американський дипломат назвав території, які Україна звільнить до кінця року.