Американський журналіст дорікнув Зеленського у відсутності дипломатичних навичок

Крамер вважає, що політична некомпетентність команди президента може призвести до жахливих міжнародних наслідків

Президент України Володимир Зеленський і його оточення, яке складається із коміків, не має досвіду в дипломатії або веденні війни, країна може не впоратися із російським вторгненням. Про це заявив журналіст московського бюро The New York Times Ендрю Крамер.

«У той час, коли Росія нарощує сили на кордоні з Україною і страх перед вторгненням посилюється, Зеленський оточив себе людьми, залученими з його комедійної студії «Квартал 95», – написав Крамер.

Зеленський призначив понад 30 своїх колег зі сфери гумору на ключові пости в уряді, пише журналіст з посиланням на розслідування українського порталу Bihus. У тому числі вони займають посади в агентстві військової розвідки Служби національної безпеки, яке стежить за російськими військами.

За словами Крамера, при такому розкладі українські військові не зможуть зупинити «вторгнення до 175 тис.російських військовослужбовців», незважаючи на те що США надали країні озброєння. Він підкреслив, що недосвідченість Зеленського може призвести до «жахливих наслідків» не тільки для України, але і для відносин між Росією і США.

До слова, Володимир Зеленський планував балотуватись у президенти України ще у 2014 році, і навіть подавав тоді документи до Центральної виборчої комісії. Про це в етері програми «Велика п’ятниця» на телеканалі «Україна24» розповів український блогер та журналіст Дмитро Гордон.

За словами Гордона, у 2014 році, коли Зеленський вперше готувався йти у президенти, велику роль у цьому процесі відігравав його юрист, нині покійний Сергій Нижній.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, чи планує йти на другий президентський термін.

Зазначимо, понад половина громадян України негативно ставиться до можливості того, що президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін.

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