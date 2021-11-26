Другий термін президентства: Зеленський дав обіцянку українцям

Зеленський: «Приймати це рішення точно буду зі своїми дітьми, тому що вони всі страждають через мою професію»

Приймати рішення про те, чи йти на другий термін, президент Володимир Зеленський буде разом із сім’ю та після діалогу з українцями, поки він ще не визначився. Про це Зеленський заявив під час пресмарафону «30 запитань президенту України».

«Щодо другого терміну, то вирішувати буде суспільство. Я ще не прийняв це рішення…Я виходжу на вулицю і розумію, як до мене ставляться. За щось люди кажуть дякую, десь кажуть є помилки. У мене є діалог, і люди відкрито мені про це говорять. Якщо говорять, що мене підтримують, тільки тоді я буду думати, йти на другий термін або не йти. І приймати це рішення точно буду із сім’єю. Зі своїми дітьми, тому що вони всі страждають через мою професію. Донька вже в тому віці, коли їй потрібен простір, вона не хоче жити з охороною. Приймати це рішення (другого терміну – ред.) буду пізніше», – наголосив Зеленський.

Президент також уточнив, що рішення йти чи ні на другий термін жодним чином не пов’язане з формуванням майбутньої коаліції.

«Це рішення не буде пов’язане з форматом майбутньої коаліції, я не планую собі в голові таку складну стратегію. Це пов’язано буде з підтримкою особистості моєї народом України і з не маніпуляційними рейтингами. А вони є різні…», – уточнив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський зізнався, що родина проти другого терміну, але це його не зупинить.

Недавно Гео Лерос повідомив, що Зеленський на святкуванні свого дня народження заявив, що піде на другий термін.

Зазначимо, понад половина громадян України негативно ставиться до можливості того, що президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін.



