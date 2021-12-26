Казарін про справу проти Порошенка: Зеленський відкриває власну «скриньку Пандори»

Журналіст натякнув, що Зеленський прирівнює себе до Януковича, переслідуючи сильних політиків

Журналіст спрогнозував можливі наслідки для президента через переслідування політичних опонентів

Справа проти п’ятого президента Петра Порошенка може стати для шостого президента Володимира Зеленського бумерангом. Про це пише журналіст Павло Казарін у колонці на «УП».

Шостий президент сам прирік себе на паралелі із четвертим. Кримінальну справу проти власниці другого рейтингу в країні раніше заводив лише Віктор Янукович. Ув'язнення Юлії Тимошенко стало головною перепоною на шляху підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Весь 2013 рік європейці вмовляли офіційний Київ випустити голову опозиції з колонії. Але Віктор Янукович був непохитним, відмовився відпускати Тимошенко до Німеччини – і врешті-решт сам переїхав до Ростова.

Справа проти Порошенка ризикує стати аналогічним шпагатом уже для Зеленського. Якщо главі держави вдасться повторити досягнення Януковича, то навряд чи із судовим вироком погодяться симпатики п'ятого президента.

«Дискусія «як захиститися від Росії» ризикує змінити розмову про те, як не перетворитися на Росію. Політика знову може вихлюпнутись із кабінетів на вулиці. Якби Зеленський був на Майдані – він міг би врахувати цей момент. Але його там не було», – нагадав Казарін.

Журналіст також пише, що звинувачення проти Порошенка ставить під сумнів легітимність всього, що було зроблено під час його каденції.

«Виходить, що відбиття агресії, декомунізація, здобуття Томосу та багато іншого стали результатом правління державного зрадника? Сама постановка питання робить цінність всього досягнутого – мінімальною», – зауважує Казарін.

Володимир Зеленський може думати, що судовий вирок стосуватиметься конкретної людини, але в очах дуже багатьох цей процес поставить під сумнів весь період життя країни з 2014 по 2019 рік - наголошує автор.

Зважаючи на те, що призначена президентом генпрокурор знайшла привід не підписувати підозру Петру Порошенку – оточення Зеленського чудово розуміє ризики цієї ситуації.

Зважаючи на те, що підозра все-таки була підписана – самому Зеленському про ці ризики ніхто не наважується розповісти, вважає Казарін.

«Якщо присвятити каденцію боротьбі з попередниками, то є великий шанс, що на наступних виборах попередником станеш уже ти сам. «Здрастуйте, мене звуть Пандора і сьогодні у нас відео з розпаковкою», – зрештою іронізує Павло Казарін.

Раніше «Главкому» стало відомо, що в Офісі генпрокурора підписали арешт Порошенку.

Наразі Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Європі. Він обіцяв повернутися в Україну у середині січня.

До слова, 23 грудня нардепи подали правоохоронцям заяву про «держзраду» Зеленського. Також адвокати Порошенка прибули до ДБР для «діалогу з опонентами».

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.