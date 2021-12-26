Зеленський планував йти у президенти ще у 2014 році. Гордон розкрив деталі

Зеленський не заперечує, що йтиме на другий термін

Зеленський не заперечує, що йтиме на другий термін

Журналіст зробив припущення, чому чинний президент не приділив належної уваги формуванню своєї команди, коли зібрався у владу

Володимир Зеленський планував балотуватись у президенти України ще у 2014 році, і навіть подавав тоді документи до Центральної виборчої комісії. Про це в етері програми «Велика п’ятниця» на телеканалі «Україна24» розповів український блогер та журналіст Дмитро Гордон.

За словами Гордона, у 2014 році, коли Зеленський вперше готувався йти у президенти, велику роль у цьому процесі відігравав його юрист, нині покійний Сергій Нижній.

«Сергій Нижній ще у 2014 році, коли був юристом Володимира Олександровича Зеленського, здав його документи до Центральної виборчої комісії. У 2014 році. Але тоді почалася війна і він, мабуть, подумав, що ще не час, я не знаю, але грошову заставу не внесли. Тобто, документи, напевно, там», – зазначив Гордон.

Гордон додав, що журналіст Василь Голованов пообіцяв з’ясувати, чи подавалися у 2014 році до ЦВК документи Зеленського. За словами Гордона, він у цьому не сумнівається.

На запитання ведучого телепрограми, якщо Зеленський вже багато років планував іти в президенти, що заважало йому за цей час підібрати людей на ключові посади та сформувати надійну і фахову команду, Гордон відповів, що не знає.

«Але Володимир Олександрович зробив набагато більше, ніж зібрати людей. Він створив чудовий фільм «Слуга народу», завдяки якому виграв президентські вибори», – підсумував Гордон.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Гордон похвалився «парадним» фото з президентом. Також він розповів, які посади йому пропонувала влада.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, чи планує йти на другий президентський термін.