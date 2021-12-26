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    Зеленський планував йти у президенти ще у 2014 році. Гордон розкрив деталі

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    Зеленський не заперечує, що йтиме на другий термін - Зеленський планував йти у президенти ще у 2014 році. Гордон розкрив деталі
    Зеленський не заперечує, що йтиме на другий термін
    фото: glavcom.ua

    Журналіст зробив припущення, чому чинний президент не приділив належної уваги формуванню своєї команди, коли зібрався у владу

    Володимир Зеленський планував балотуватись у президенти України ще у 2014 році, і навіть подавав тоді документи до Центральної виборчої комісії. Про це в етері програми «Велика п’ятниця» на телеканалі «Україна24» розповів український блогер та журналіст Дмитро Гордон.

    За словами Гордона, у 2014 році, коли Зеленський вперше готувався йти у президенти, велику роль у цьому процесі відігравав його юрист, нині покійний Сергій Нижній.

    «Сергій Нижній ще у 2014 році, коли був юристом Володимира Олександровича Зеленського, здав його документи до Центральної виборчої комісії. У 2014 році. Але тоді почалася війна і він, мабуть, подумав, що ще не час, я не знаю, але грошову заставу не внесли. Тобто, документи, напевно, там», – зазначив Гордон.

    Гордон додав, що журналіст Василь Голованов пообіцяв з’ясувати, чи подавалися у 2014 році до ЦВК документи Зеленського. За словами Гордона, він у цьому не сумнівається.

    На запитання ведучого телепрограми, якщо Зеленський вже багато років планував іти в президенти, що заважало йому за цей час підібрати людей на ключові посади та сформувати надійну і фахову команду, Гордон відповів, що не знає.

    «Але Володимир Олександрович зробив набагато більше, ніж зібрати людей. Він створив чудовий фільм «Слуга народу», завдяки якому виграв президентські вибори», – підсумував Гордон.

    Раніше повідомлялося, що Дмитро Гордон похвалився «парадним» фото з президентом. Також він розповів, які посади йому пропонувала влада.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, чи планує йти на другий президентський термін.

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    Теги: ЦВК вибори документи Володимир Зеленський Дмитро Гордон президент
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    Зеленський планував йти у президенти ще у 2014 році. Гордон розкрив деталі