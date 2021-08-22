Більшість українців не хочуть, щоб Зеленський балотувався на другий термін – дані опитування

Понад половина українців негативно сприймають можливість другого терміну для нинішнього президента

Понад половина громадян України негативно ставиться до можливості того, що президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін. Про це свідчать результати опитування, проведеного Українською соціологічною групою, пише Інтерфакс-Україна.

«Якби Зеленський оголосив, що балотуватиметься вдруге, то 57,7% опитаних поставилися б до цього рішення «однозначно негативно» або «скоріше негативно». Певною мірою позитивно сприйняли б намір Зеленського 25,6% респондентів, причому лише 8,7% – однозначно позитивно», – зазначається у звіті за підсумками дослідження.

Загалом більшість громадян України дають негативну оцінку діяльності Зеленського на посаді президента України протягом двох років каденції. Більшість опитаних, 62,8%, оцінили діяльність Зеленського як президента «однозначно негативно» або «скоріше негативно». Певною мірою позитивно оцінюють його роботу 26,7% респондентів, причому «однозначно позитивно» –5,4%.

При цьому більше ніж половина опитаних, 52,9%, не мають жодних сподівань на те, що Зеленський змінить ситуацію в країні на краще. Частина респондентів, 18,4%, повідомили, що вони мають «слабку надію». «Певні сподівання» мають 16,7% опитаних і лише 6,9% заявили, що мають «великі сподівання» на те, що президент змінить ситуацію в країні на краще.

Опитування проводилося в період з 2 по 10 серпня 2021 року методом індивідуального інтерв'ю face-to-face за місцем проживання респондента. Загалом було опитано 1206 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях України, за винятком непідконтрольних територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентує доросле населення України (підконтрольні території) за основними соціально-демографічними ознаками: стать, вік, тип населеного пункту та область проживання. Статистична похибка не перевищує 3,0%.

Водночас за іншими даними українці готові знову обрати Зеленського президентом. Якби вибори глави держави відбулися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі знову отримав би Володимир Зеленський.

Водночас сам Зеленський сумнівається, що піде на другий термін.

Нагадаємо, більшість українців (61%) не шкодують про розпад Радянського союзу, а 32% відчувають ностальгію за тими часами. При чому, серед них є і ті, хто народився вже в незалежній Україні (11% – серед українців 16-24 років, 15% – 25-30 років).

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