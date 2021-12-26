Кремль вважає «питанням життя і смерті» інтеграцію України до НАТО

У Москві вважають, що Росія наражається на небезпеку через можливе розширення Північноатлантичного альянсу

У Кремлі вважають, що Росія наражається на серйозну небезпеку через інтеграцію України до Північноатлантичного альянсу. Про це заявив спікер Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

«Безпека Росії під загрозою через обман Заходу про непросування НАТО на схід, для Росії це зараз питання життя та смерті», – заявив Пєсков.

Він поскаржився, що НАТО поступово «проникає» на територію України, а в майбутньому фактично може залишитись лише формалізація цього процесу.

Москва очікує на позитивного для себе результату від переговорів з Вашингтоном, на яких вимагатиме від США гарантувати невступ України до Альянсу.

Нагадаємо, Володимир Путін попередив Захід, що реакція Москви на розширення НАТО «може бути різною».

За інформацією американської преси, Росія може розпочати наступ на Україну з Азовського моря.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія домінує в Азовському морі та може використовувати його під час вторгнення в Україну.

Тим часом у Кремлі наростає істерика: «побачили» в Україні вже 10 тис. військових НАТО.

Як відомо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

До слова, опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ. Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків.