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  4. Андрій Шевченко показав звірства росіян у Харкові та звернувся до світу
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    Політика

    Андрій Шевченко показав звірства росіян у Харкові та звернувся до світу

    Рашисти почали знищувати спортивну інфраструктуру - Андрій Шевченко показав звірства росіян у Харкові та звернувся до світу
    Рашисти почали знищувати спортивну інфраструктуру
    фото: Андрій Шевченко

    Росіяни знищили спортивну базу, на якій готувалися футболісти під час Євро-2012

    Український футболіст Андрій Шевченко написав зворушливий пост, у якому згадав спільні перемоги з Польщею у 2012 році та показав, як виглядає футбольна база на Харківщині після ракетного обстрілу з боку Росії.

    «Я чудово пам‘ятаю як моя країна разом з Польщею приймала матчі Євро2012! Це було неймовірне свято для мого народу. Всі мої друзі часто згадують гостинність українців. Збірна Нідерландів готувалася до матчів на тренувальній базі у селищі Високому під Харковом», – розповів футболіст.

    Спортивна база Харківщини після обстрілу росіян

    Спортивна база Харківщини після обстрілу росіян

    Шевченко зазначив, що кілька днів тому цю базу було зруйновано після ракетного удару з території Росії. Методично знищується регіон, інфраструктурні об’єкти, житлові масиви і ось настала черга спортивних об’єктів.

    «Хочу підтримати Харків, хочу підтримати харківських вболівальників! У Вас намагаються вкрасти майбутнє, як і у всієї нашої країни, але цього не буде, не буде ніколи. Ми, українці вистоїмо разом та побудуємо наше прекрасне європейське майбутнє!», – написав він.

    «Звертаюсь до всієї спортивної спільноти Європи, до клубів усіх європейських ліг – давайте підтримаємо харківський футбол та допоможемо! Упевнений, спільними зусиллями нам під силу зробити неможливе!» – закликав Шевченко.

    Нагадаємо, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який підтримав українську армію фінансово, вирішив приймати біженців з України у своєму будинку.

    Як повідомлялося раніше, український футболіст Андрій Ярмоленко закликав гравців збірної РФ розкрити очі своїй аудиторії на звірства та смерті, які принесло повномасштабне вторгнення агресора до нашої країни.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Андрій Шевченко Україна окупація #stoprussia
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    Андрій Шевченко показав звірства росіян у Харкові та звернувся до світу