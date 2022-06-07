Андрій Шевченко показав звірства росіян у Харкові та звернувся до світу

Росіяни знищили спортивну базу, на якій готувалися футболісти під час Євро-2012

Український футболіст Андрій Шевченко написав зворушливий пост, у якому згадав спільні перемоги з Польщею у 2012 році та показав, як виглядає футбольна база на Харківщині після ракетного обстрілу з боку Росії.

«Я чудово пам‘ятаю як моя країна разом з Польщею приймала матчі Євро2012! Це було неймовірне свято для мого народу. Всі мої друзі часто згадують гостинність українців. Збірна Нідерландів готувалася до матчів на тренувальній базі у селищі Високому під Харковом», – розповів футболіст.

Спортивна база Харківщини після обстрілу росіян

Шевченко зазначив, що кілька днів тому цю базу було зруйновано після ракетного удару з території Росії. Методично знищується регіон, інфраструктурні об’єкти, житлові масиви і ось настала черга спортивних об’єктів.

«Хочу підтримати Харків, хочу підтримати харківських вболівальників! У Вас намагаються вкрасти майбутнє, як і у всієї нашої країни, але цього не буде, не буде ніколи. Ми, українці вистоїмо разом та побудуємо наше прекрасне європейське майбутнє!», – написав він.

«Звертаюсь до всієї спортивної спільноти Європи, до клубів усіх європейських ліг – давайте підтримаємо харківський футбол та допоможемо! Упевнений, спільними зусиллями нам під силу зробити неможливе!» – закликав Шевченко.

Нагадаємо, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який підтримав українську армію фінансово, вирішив приймати біженців з України у своєму будинку.

Як повідомлялося раніше, український футболіст Андрій Ярмоленко закликав гравців збірної РФ розкрити очі своїй аудиторії на звірства та смерті, які принесло повномасштабне вторгнення агресора до нашої країни.