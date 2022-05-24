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    Шевченко від початку війни уперше обійняв маму та розповів, чому не міг побачити рідних

    Шевченко зустрівся із родиною в Мілані&nbsp; - Шевченко від початку війни уперше обійняв маму та розповів, чому не міг побачити рідних
    Шевченко зустрівся із родиною в Мілані 
    фото: andriyshevchenko/Instagram

    Приїхати до Великої Британії, де живе Шева зі своєю сім'єю, мама та сестра не змогли через домашніх улюбленців

    Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко уперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зміг побачити маму та сестру.

    Як написав футболіст у Instagram, жінки спочатку відмовилися залишати Київ, а потім їм довелося подолати довгий шлях до Мілана. Водночас приїхати до Великої Британії, де живе Шева зі своєю сім'єю, вони не змогли через домашніх улюбленців.

    «Мама із сестрою місяць із початку війни залишалися у Києві. І потім подолали довгий і складний шлях до Італії (бо в Британію не пускали із собаками, а їх у нас дві:). Щасливий їх обійняти! Віримо, що дуже скоро зберемося вдома у рідному Києві», – зізнався Андрій Шевченко.

    Андрій Шевченко із рідними у Києві. Фото: andriyshevchenko/Instagram

    Андрій Шевченко із рідними у Києві. Фото: andriyshevchenko/Instagram

    Раніше мама та сестра Андрія Шевченка разом з іншими родичами волонтерили у Києві та допомагали постраждалим із Бучі.

    Нагадаємо, Андрій Шевченко став першим амбасадором United 24. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Андрій Шевченко Володимир Зеленський Україна президент тренер Instagram окупація час #stoprussia
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    Шевченко від початку війни уперше обійняв маму та розповів, чому не міг побачити рідних