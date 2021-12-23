Арахамія прилетів у Миколаїв приватним літаком: вартість перельоту не знає

На партійний форум нардеп дістався бізнес-джетом приватної компанії QualitAir LLC

Народний депутат України Давид Арахамія прилетів до Миколаєва бізнес-джетом приватної компанії QualitAir LLC. Однак парламентар не зміг повідомити, хто сплатив політ і скільки він коштував, інформує видання «Шиповник».

Як відомо, 22 грудня Давид Арахамія взяв участь у партійному форумі Миколаївської обласної організації парті «Слуга народу», урочисто відкрив приймальне відділення лікарні швидкої медичної допомоги, відремонтоване у рамках «Великого будівництва». Також політика запрошували на новорічний корпоратив «слуг народу» у нічному клубі «Ushuaia», який належить губернатору Миколаївської області Віталію Кіму.

«Хто заплатив за це – треба запитувати мого помічника. Це він займається. Я прилетів літаком», – повідомив Давид Арахамія.

На запитання, чи політик знає, скільки коштував переліт з Києва до Миколаїва, він знову відправив до помічника.

«Це займається помічник. У мене зустрічне запитання, а вас Артем Іллюк на роботу офіційно взяв?», – запитав Давид Арахамія у журналістки.

Літак Cessna 525A CitationJet CJ2 бортовий номер N125BJ вилетів із київського аеропорту «Жуляни» о 10:59 та приземлився у Миколаєві об 11:44.

У разі, якщо народний депутат не самостійно оплачував свій переліт до Миколаєва, згідно зі статтею 46 Закону України «Про запобігання корупції» народні депутати, він повинен буде відобразити у декларації, оскільки подарунки вважаються доходом, незалежно від того, в якій формі вони отримані, в тому числі як надання дорогих транспортних послуг.

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