Монастирський повідомив, як покарали водія нардепа-грубіяна Галушка

Кермувальник автівки оштрафований та позбавлений права керувати авто на рік

Водій народного депутата від «Слуги народу» Миколи Галушка, який став сьогодні відомий на всю країну через манеру спілкування з поліцейським, позбавлений права керування на рік і заплатив штраф 10200 гривень. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на своїй сторінці у Facebook.

Монастирський наголосив, що нікому не можна ображати поліцейських, які щодня ризикують своїм життям та здоров’ям.

«Інформую, що водій народного депутата (Миколи Галушка – ред.), який став сьогодні відомий на всю країну не з кращої сторони через манеру спілкування з поліцейським, притягнутий до адміністративної відповідальності по статті 130 Кодексу про адмінправорушення за відмову пройти освідування. Рішенням Печерського районного суду Києва він позбавлений права керування на рік і заплатив штраф 10200 гривень», – написав міністр.

За словами Монастирського, бувають випадки негарної поведінки й з боку поліцейських. І це за їх карають. Але досі немає суттєвої відповідальності за образу поліцейського, наголосив міністр.

«У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроєкт №5050-1, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень. Сподіваюсь, народні депутати ухвалять цей законопроєкт і захистять право поліцейських на повагу у випадках, коли їх дії захищає Закон», – написав Монастирський.

На думку міністра, це буде по-європейськи, справедливо й по суті.

«Так живуть цивілізовані країни, до яких ми прагнемо приєднатися. М’яч на полі законодавців. Вони мають не лише ухвалити цей закон, але й бути взірцем для громадян у своєму ставленні й культурі спілкування з правоохоронцями», – резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні з’явилося відео, на якому видно, як народний депутат від «Слуги народу» Микола Галушко вилаяв поліцейських, які зупинили за порушення ПДР водія і авто, що возить цього нардепа.

За словами речниці парламентської фракції Юлії Палійчук, публікація ролика може бути помстою ексглави МВС Арсена Авакова.

Пізніше у коментарі телеканалу «Україна 24» Микола Галушко знову образив поліцейських.

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