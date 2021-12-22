Стало відомо, де переховуються нардеп-втікач Козак та його дружина

Тарас Козак з дружиною Наталією Лавренюк ховаються не в Білорусі, а в РФ

Дружина соратника Медведчука отримала штраф у Москві

Наталія Лавренюк – цивільна дружина нардепа-утікача від ОПЗЖ Тараса Козака – своїми діями видала, що родина соратника Віктора Медведчука перебуває не в Білорусі, як вважалося раніше. Про це повідомив у Telegram журналіст-розслідувач програми «Схеми» Максим Савчук.

«Цивільна дружина Тараса Козака «спалила» місце перебування родини втікача-депутата. І це не Білорусь, це таки Росія», – зазначив журналіст.

Він оприлюднив дані з сайту російських судової системи, де вказується, що 22 листопада цього року Лавренюк порушила правила дорожнього руху у Москві, за що отримала штраф.

Виписка з російського реєстру, фото: maksymsavchuk/12

«Будьте обережні там, на дорогах Росії, і погашайте борги вчасно. Бо знайти вас у базі судових приставів дуже легко, – резюмував Савчук.

Нагадаємо, 10 листопада Служба безпеки України та Украерорух не пустили в українське небо літак підсанкційного нардепа Тараса Козака.

У вересні соратник Медведчука Козак, якого розшукують українські правоохоронці, «подав голос» із Білорусі.

Нагадаємо, що у лютому Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти Віктора Медведчука, Тараса Козака і телеканалів «112 Україна», ZIK та NewsOne, які йому належать.

12 травня Віктору Медведчуку повідомили про підозру у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру, наразі перебуває за межами України.

На сайті МВС вивішено фото нардепа Козак у розділі «Особи, які переховуються від органів влади». Датою його зникнення правоохоронці вважають 18 травня 2021 року.

20 серпня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про завершення досудового розслідування щодо нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

«Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів у державній зраді та розграбуванні національних цінностей завершено. З сьогоднішнього дня матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами і слідчими, справа піде до суду», – зазначила Венедіктова.

Крім цього, Комітет виборців України проаналізував, як депутати Верховної Ради голосували за два роки. За даними КВУ, 12 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань. Серед них є Тарас Козак, який протягом двох років взяв участь лише в 9% голосувань.