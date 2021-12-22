Несправжні «слуги». Корнієнко помітив, як голосують «депутати Разумкова»

Перший віцеспікер вважає, що поспішати із виключенням з фракції «слуг» депутатів, які не голосують разом із більшістю, не варто

Народні депутати з фракції партії «Слуга народа», що наразі об’єдналися навколо позафракційного ексспікера Дмитра Разумкова, голосують у парламенті відмінно від «монобільшості». Проте не всі вони поспішають заявляти про вихід із фракції провладної партії. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив колишній очільник партії «Слуга народу», а нині перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

«Фракція, до якої я, до речі, зараз не належу, зайняла спостережну позицію. Голова фракції сказав, що будуть дивитися, як вони голосують, але я з президії вже бачу, що це об’єднання не голосує разом зі «Слугою» в половині випадків. На мою думку, виключати їх не треба прямо зараз, але треба думати, як показувати виборцям, що це – несправжні «слуги», – вважає Корнієнко.

Раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, чи позбавлять Разумкова депутатського мандату.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту.

Згодом Разумков створив у парламенті міжфракційне об’єднання «Розумна політика». Колишній спікер назвав імена депутатів, які увійшли до нового об'єднання. Серед них зокрема, «слуги народу» Неллі Яковлева, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, колишня «слуга» Людмила Буймістер та нардеп від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко.

Також Разумков розповів, які закони підтримає його міжфракційне об'єднання.

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