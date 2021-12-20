Арахамія спрогнозував, коли Раду чекає «великий бій» за пенсійну реформу

У пакеті для запуску накопичувальної пенсійної системи налічується п'ять-шість законопроєктів, які потрібно ухвалити

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що депутати планують ухвалити низку законопроєктів, потрібних для запуску накопичувальної пенсії, до кінця наступного року. Про це він сказав в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Зараз команда має пережити подібне – великий бій за пенсійну реформу, за накопичувальну пенсію. Про неї говорять уже 20 років, але жодного закону не ухвалили. Ми плануємо її запустити», – заявив депутат.

Він додав, що у пакеті для запуску накопичувальної пенсійної системи налічується п'ять-шість законопроєктів, які потрібно ухвалити.

Як відомо, минулого тижня «слуги» перенесли розгляд закону про накопичувальну пенсію.

Нагадаємо, що українське законодавство передбачає два рівні державного пенсійного забезпечення: солідарну систему (працюючі забезпечують пенсіонерів) і накопичувальну (обов'язкові відрахування собі на пенсію). Зараз діє тільки солідарна система, але Пенсійний фонд має хронічний дефіцит, який доводиться закривати з державного бюджету.

Накопичувальну систему планували ввести ще з 2013 року, але постійно відкладали.

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