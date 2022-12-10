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Окупанти змінили тактику бою за Бахмут: стали відомі цілі ворога

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти змінили тактику бою за Бахмут: стали відомі цілі ворога
У ЗСУ розповіли, як росіяни змінили тактику в районі Бахмута
фото з відкритих джерел

Найважча ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках, там ворог намагається прорвати нашу оборону

Російські війська змінили свою тактику у боях за Бахмут на Донбасі. Окупанти діляться на підгрупи, які окремо штурмують, а інші в цей час прикриваються вогнем. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Череватий зазначив, що головні зусилля противник, як і раніше, зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках, там щодоби відбуваються атаки, штурмові дії, окупанти застосовують всі види артилерії, РСЗВ, авіацію.

Так, нещодавно окупанти змінили тактику бою за Бахмут. Замість класичних батальйонів створює штурмові загони, у складі яких діють невеликі групи по 10-15 людей.

«Ворог змінив тактику – замість використання ротно-батальйонних порядків створює штурмові загони та групи, і вже ці групи діляться на підгрупи, які безпосередньо штурмують, а інші їх прикривають вогнем. Ми вивчаємо цю тактику і на кожну таку військову отруту у нас є протиотрута», – розповів Череватий.

За його словами, цю тактику в першу чергу використовують так звані «вагнерівці».

«Загалом, щодо фронту – це зараз така цікава конфігурація, коли не можна сказати, що одна сторона в стані нападу, а інша в глухій обороні. Зараз це динамічний процес, коли ми за змоги атакуємо ворога і намагаємося їх вибити з позицій. І своєю чергою ворог де має перевагу і бачить, що може здійснити атаки – він це робить», – підсумував Череватий.

Раніше Андрій Іллєнко розповів, чому росіяни не можуть оточити Бахмут. Усі основні дороги, які ведуть до Бахмута, які забезпечують постачання, під повним контролем України.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росіяни намагалися виконати політичну мету та кинули велику кількість сил для того, аби захопити Донецьку область, але зазнали поразки.  

Як відомо, поблизу Бахмута, що на Донеччині, зараз тривають найзапекліші бої.

Читайте також: Андрій Іллєнко: Наші солдати роблять під Бахмутом великий подвиг. Україна має знати про це
Теги: Бахмут ворог дороги окупанти радник росіяни Україна

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