Арестович повідомив, на коли Росія готує серйозну атаку

Арестович заявив, що окупанти сподіваються на те, що їм вдасться змінити ситуацію на фронті у січні

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що зима може видатися складною для ЗСУ, тому що армія РФ спробує перехопити ініціативу на полі бою. Про це Арестович заявив на каналі Фейгін Livе.

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«Я думаю, що вони до лютого готують достатню кількість підготовлених підрозділів, укомплектованих до 100 відсотків. Вони готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши кілька серйозних ударів по наших військах. Чи вийде у них це – невідомо. Але плани саме такі», - заявив Арестович.

Радник Банкової додав, що існує паніка щодо ймовірного наступу з боку Білорусі. Нині на кордоні перебуває 12 батальйонно-тактичних групи. «Багато людей бігають по колу і кричать «перевірка бойової готовності в Білорусі». Але бригада білоруського спецназу на кордоні налічує аж 12 БТГ. Вони просто нас відволікають», - сказав Арестович.

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Радник повідомив, що окупанти сподіваються на те, що їм вдасться змінити ситуацію на фронті у січні завдяки тисячам ув'язнених. «Вони спустили на фронт десятки тисяч ув'язнених. Влаштували санітарну чистку в'язниць так сказати. Водночас зеки виграли час, щоб армія РФ підготувала нові резервні підрозділи. Вони там зараз сповнені оптимізму і бадьорості. Вважають, що ситуація зміниться в кращу сторону в січні для них», – пояснив Арестович.