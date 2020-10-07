Ар'єв про допит у справі «вагнерівців»: ДБР більше цікавить, звідки дані



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Ар'єва викликали на допит до ДБР у справі «вагнерівців»

Допит тривав три години

Державне бюро розслідувань допитало народного депутата від Євросолідарності Володимира Ар'єва у справі про нібито зливі спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Про це Ар'єв повідомив в Twitter.

До цього нардеп публікував записи, що підтверджують проведення спецоперації.

«Їх більше цікавить, звідки я отримав матеріали, ніж хто злив спецоперацію з Офісу президента. Логічно, бо якщо розслідувати неупереджено, ДБР вийде на господаря», - повідомив Ар'єв.

За словами нардепа, допит тривав три години.

Провів три години на допиті в ДБР у справі «розголошення таємної інформації» по «вагнерівцям». Їх більше цікавить звідки я отримав матеріали, ніж хто злив спецоперацію з офіса президента. Логічно, бо якщо розлідувати неупереджено, ДБР вийде на хазяїна. Тому це розслідує саме ДБР. — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) October 6, 2020

Перед початком допиту Ар'єв заявив, що справа «вагнерівців» має розслідуватися Службою безпеки, але Офіс президента передав його ДБР - Ар'єв вважає, для того, «щоб повністю контролювати хід розслідування», повідомляє пресслужба Євросолідарності.

До слова, постанова про створення ТСК щодо «вагнерівців» повністю блокується командою Зеленського в парламенті.

Як повідомлялося 24 вересня, Комітет Ради підтримав створення ТСК через ситуацію з «вагнерівцями».

Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що це українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.