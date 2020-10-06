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    Події в Україні

    Справа Антоненка: поліція розслідує сутички під судом

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    Прихильники Андрій Антоненка намагалися заблокувати виїзд автозаку з ним із двору Апеляційного суду, Київ, 6 жовтня 2020<br /><br /> - Справа Антоненка: поліція розслідує сутички під судом
    Прихильники Андрій Антоненка намагалися заблокувати виїзд автозаку з ним із двору Апеляційного суду, Київ, 6 жовтня 2020

    Фото: Богдан Кутєпов/ hromadske

    За версією правоохоронців, група громадян заблокувала виїзд автозаку з Антоненко з території суду

    Поліція оцінить дії правоохоронних органів і учасників акції протесту після суду над Андрієм Антоненком. Один з поліцейських штовхнув протестуючого.

    Про це повідомляє сайт Національної поліції.

    За версією правоохоронців, група громадян заблокувала виїзд автозаку з Антоненко з території суду. На прохання припинити дії протестувальники не відреагували, а навпаки вийшли на дорогу по вулиці Солом'янській і перекрили рух.

    Після цього поліція втрутилася в ситуацію, щоб створити коридор для автозаку і під час цього сталися сутички з активістами. Далі було відновлено рух транспорту.

    Поліція Києва зібрала інформацію щодо інциденту. Правоохоронці проведуть перевірку і оцінять дії кожного учасника ситуації.

    Нагадаємо, у понеділок, 28 вересня, Шевченківський райсуд Києва ухвалив залишити під вартою музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка, підозрюваного в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

    Також 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва прокурор зачитав коротку частину обвинувального акту підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

    До слова, у суді привели до присяги присяжних Григорія Фірсова (фізична особа-підприємець, арбітражний керуючий), Наталю Глобу (не працює, домогосподарка), Юрія Михайленка (пенсіонер).

    Запасними присяжними стали Юрій Федоренко (ФОП у сфері управління нерухомим майном) та Людмила Яковенко (не працює, раніше працювала в банківській сфері).

    Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

    12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

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