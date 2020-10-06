Справа Антоненка: поліція розслідує сутички під судом



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Прихильники Андрій Антоненка намагалися заблокувати виїзд автозаку з ним із двору Апеляційного суду, Київ, 6 жовтня 2020



Фото: Богдан Кутєпов/ hromadske

За версією правоохоронців, група громадян заблокувала виїзд автозаку з Антоненко з території суду

Поліція оцінить дії правоохоронних органів і учасників акції протесту після суду над Андрієм Антоненком. Один з поліцейських штовхнув протестуючого.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

За версією правоохоронців, група громадян заблокувала виїзд автозаку з Антоненко з території суду. На прохання припинити дії протестувальники не відреагували, а навпаки вийшли на дорогу по вулиці Солом'янській і перекрили рух.

Після цього поліція втрутилася в ситуацію, щоб створити коридор для автозаку і під час цього сталися сутички з активістами. Далі було відновлено рух транспорту.

Біля Апеляційного суду Києва сталися сутички силовиків з прихильниками Андрія Антоненка — спецпризначенці розганяють натовп.



Один з силовиків жорстко штовхнув співзасновника партії "Демсокира" Віктора Трегубова на землю. Наш журналіст Богдан Кутєпов зняв ці кадри pic.twitter.com/zMOpc137mK — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2020

Поліція Києва зібрала інформацію щодо інциденту. Правоохоронці проведуть перевірку і оцінять дії кожного учасника ситуації.

Нагадаємо, у понеділок, 28 вересня, Шевченківський райсуд Києва ухвалив залишити під вартою музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка, підозрюваного в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Також 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва прокурор зачитав коротку частину обвинувального акту підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

До слова, у суді привели до присяги присяжних Григорія Фірсова (фізична особа-підприємець, арбітражний керуючий), Наталю Глобу (не працює, домогосподарка), Юрія Михайленка (пенсіонер).

Запасними присяжними стали Юрій Федоренко (ФОП у сфері управління нерухомим майном) та Людмила Яковенко (не працює, раніше працювала в банківській сфері).

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.