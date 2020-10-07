Катастрофа Ан-26: главу Харківської ОДА викликали на допит в ДБР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катастрофа Ан-26: главу Харківської ОДА викликали на допит в ДБР

Кучера запросили на допит в якості свідка

Главу Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера викликали на допит в Державне бюро розслідувань у справі про катастрофу літака Ан-26 біля Чугуєва Харківської області. Він додав, що не може озвучувати певні прізвища.

Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів.

Кучера запросили на допит в якості свідка.

«Ну, вдумайтеся: як головного свідка трагедії, напевно, так? Хоча я йому повідомляю, що я йому можу повідомити виключно ту інформацію, яка у мене є», - заявив він.

Глава ОДА підкреслив, що є членом державної комісії, яка займається вивченням обставин трагедії, і «не може озвучувати певні прізвища».

Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

Командування Повітряних сил опублікувало схему повітряного руху на військовому аеродромі.

2 жовтня стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.