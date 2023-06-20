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Ар'єва склала мандат. Партія Порошенка закликала зашкварених «слуг народу» брати приклад

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ар'єва склала мандат. Партія Порошенка закликала зашкварених «слуг народу» брати приклад
Ірина Геращенко назвала складання мандата Ар’євою відповідальним і дорослим вчинком
фото з відкритих джерел

Геращенко: «Очікуємо складання мандата депутатами «Слуги народу» Єлизаветою Богуцькою та Володимиром Гевко, в результаті їх ДТП загинули люди»

Співголова фракції «Європейська Солідарність», народна депутатка Ірина Геращенко закликала нардепів, які раніше скоїли ДТП та керували авто у стані алкогольно сп’яніння, скласти мандати. Про це вона написала у Facebook.

«Ярина Арʼєва складає мандат депутатки Київради. Відповідальний і дорослий вчинок. Також вона інформує , що допомогає жінці ,яка постраждала в ДТП. Тепер ніхто не зможе сказати, що депутатка впливає на слідство своїм «статусом», Ярина заходить в судовий розгляд без мандату. Очікуємо складання мандата депутатами «Слуги народу» Єлизаветою Богуцькою та Володимиром Гевко, в результаті їх ДТП загинули люди», – йдеться в повідомленні.

Також Геращенко згадала і про депутата Олександра Юрченка, якого затримали пʼяним за кермом і виключили із фракції «Слуга народу». Це буде відповідальний вчинок європейських політиків.

«Депутат Гевко співпрацює зі слідством і засідає в Ради. Без електронного браслету. Ярині, яка нікуди не тікала і з першого дня співпрацює зі слідством, вчора одягли браслет. Бо вона в «неправильній» фракції , в неї «неправильне прізвище» і «не такі» батьки. Окрема тема – увага до справи Ярини і інших депутатських ДТП, в яких загинули люди, ЗМІ. Про інші – мовчання», – наголосила нардепка.

Нагадаємо, за процесуального керівництва столичної прокуратури депутатці Ар’євій повідомлено про підозру у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками. Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, перебувала в стані наркотичного сп’яніння.

Підозрювана запевняє, що експертиза підроблена.

Вчора суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ярині Ар'євій, яку підозрюють у ДТП з потерпілою, з нічного на цілодобовий домашній арешт з браслетом.

Сьогодні Ар’єва заявила, що складає мандат.

Теги: Європейська солідарність партія Слуга народу ДТП депутат

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