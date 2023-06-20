Ар'єва склала мандат. Партія Порошенка закликала зашкварених «слуг народу» брати приклад

Геращенко: «Очікуємо складання мандата депутатами «Слуги народу» Єлизаветою Богуцькою та Володимиром Гевко, в результаті їх ДТП загинули люди»

Співголова фракції «Європейська Солідарність», народна депутатка Ірина Геращенко закликала нардепів, які раніше скоїли ДТП та керували авто у стані алкогольно сп’яніння, скласти мандати. Про це вона написала у Facebook.

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«Ярина Арʼєва складає мандат депутатки Київради. Відповідальний і дорослий вчинок. Також вона інформує , що допомогає жінці ,яка постраждала в ДТП. Тепер ніхто не зможе сказати, що депутатка впливає на слідство своїм «статусом», Ярина заходить в судовий розгляд без мандату. Очікуємо складання мандата депутатами «Слуги народу» Єлизаветою Богуцькою та Володимиром Гевко, в результаті їх ДТП загинули люди», – йдеться в повідомленні.

Також Геращенко згадала і про депутата Олександра Юрченка, якого затримали пʼяним за кермом і виключили із фракції «Слуга народу». Це буде відповідальний вчинок європейських політиків.

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«Депутат Гевко співпрацює зі слідством і засідає в Ради. Без електронного браслету. Ярині, яка нікуди не тікала і з першого дня співпрацює зі слідством, вчора одягли браслет. Бо вона в «неправильній» фракції , в неї «неправильне прізвище» і «не такі» батьки. Окрема тема – увага до справи Ярини і інших депутатських ДТП, в яких загинули люди, ЗМІ. Про інші – мовчання», – наголосила нардепка.

Нагадаємо, за процесуального керівництва столичної прокуратури депутатці Ар’євій повідомлено про підозру у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками. Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, перебувала в стані наркотичного сп’яніння.

Підозрювана запевняє, що експертиза підроблена.

Вчора суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ярині Ар'євій, яку підозрюють у ДТП з потерпілою, з нічного на цілодобовий домашній арешт з браслетом.

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Сьогодні Ар’єва заявила, що складає мандат.