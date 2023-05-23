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Депутатка Київради Ар'єва прокоментувала скандал з «наркотичним» ДТП

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Депутатка Київради Ар'єва прокоментувала скандал з «наркотичним» ДТП
Ярина Ар’єва запевняє, що їхала з дозволеною швидкістю, що показала експертиза
фото: Ярина Ар’єва / Facebook

Ар’єва: «Я не вживала ніяких наркотиків. Експертиза, зроблена після ДТП нічого не виявила»

Депутатка Київської міської ради Ярина Ар’єва прокоментувала оголошену їй підозру у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди. Вона спростовує інформацію, що перебувала у стані наркотичного сп’яніння. Про це депутатка написала на своїй сторінці у Facebook.

Ар’єва розповіла, що аварія відбулась під час блекауту півроку тому, ввечері 27 листопада. Постраждала жінка раптово вийшла на дорогу без світловідбиваючих елементів, а водійка нібито не встигла зреагувати.

«Добре, що їхала з дозволеною швидкістю, що показала експертиза. Моя родина одразу почала допомагати цій жінці з лікуванням, чому є всі підтвердження. Мені дуже шкода і я, як водій, визнаю свою провину. І ми зараз з представниками постраждалої жінки завершуємо перемовини щодо цієї справи», – пише вона.

Підозрювана запевняє, що експертиза підроблена.

«Я не вживала ніяких наркотиків. Експертиза, зроблена після ДТП нічого не виявила і у мене навіть не забрали водійські права. Раптом через півроку випливає експертиза зі слідами наркотиків, яких я не вживала. Через півроку!», – додає жінка.

Ар’єва додала, що відчуває себе винною у цьому нещасному випадку і весь час співпрацювала зі слідством і буде виконувати свої процесуальні обов’язки. Але категорично спростовує, що вживала наркотики.

Нагадаємо, за процесуального керівництва столичної прокуратури депутатці Ар’євій повідомлено про підозру у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками. Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, перебувала в стані наркотичного сп’яніння.

Теги: Київрада ДТП депутат

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