Суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ар'євій

Суд змінив запобіжний захід Ар'євій з нічного на цілодобовий домашній арешт з браслетом

Суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ярині Ар'євій, яку підозрюють у ДТП з потерпілою, з нічного на цілодобовий домашній арешт з браслетом. Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

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23 травня 2023 року Шевченківський районний суд Києва обрав депутатці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 20:00 до 06:00 строком на два місяці. Прокуратура його оскаржила.

19 червня Київський апеляційний суд, розглянувши апеляційну скаргу столичної прокуратури, змінив запобіжний захід Ар'євій з нічного домашнього арешту на цілодобовий з електронним браслетом.

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На Ар'єву також покладено обов’язки: не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти їм про зміну місця проживання, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон. Строк дії ухвали – до 22 липня 2023 року.

Нагадаємо, ДТП сталася у Києві 27 листопада 2022 року. Слідство стверджує, що підозрювана керувала автомобілем у стані наркотичного сп'яніння і на пішохідному переході збила жінку-пішохода, завдавши їй тяжких тілесних ушкоджень. Як стало відомо 23 травня 2023 року, йдеться про ДТП за участю депутатки Ярини Ар'євої з фракції Європейська солідарність, яка підтвердила, що стала учасницею ДТП, проте заперечує, що була «під наркотиками». У прокуратурі, однак, заявили, що зібрано всі необхідні підтвердження.

Раніше народний депутат Володимир Ар’єв заступився за свою доньку, яку звинувачують у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння, та назвав це «очевидною помстою».