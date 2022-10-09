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«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі

Надія Клочко
glavcom.ua
«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі
Українці вимагають реакції правоохоронців на заяву депутатки Богуцької
фото з відкритих джерел

Депутатка зі «Слуги народу» нарвалася на критику через свій допис у соцмережі

Народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька втрапила у скандал через свій допис у соцмережі. Депутатка зазначила, що «було б зрозуміло», якби росіяни бомбили Захід України, однак загарбники знищують Південь та Схід, який вони вважали «Малоросією».

«Жахлива думка, але було б зрозуміло, якби вони (росіяни – «Главком») стирали з землі Західну Україну. Типу, боролися б з «бендерівщиною». Але вбивати масово і знищувати саме південний схід, який вони вважали «Малоросією» – це за межею», – написала нардепка.

Богуцька нагадала, що російська пропаганда тривалий час вбила в голову громадянам РФ, що українці та росіяни – «один народ». Однак це не заважає зараз загарбникам убивати українців. Нардепка називає війну «божевільною».

«Божевільна війна. Якщо підійти з боку здорового глузду (вибач мені, Господи)... Так от, якщо все-таки натякнути на хоч якийсь сенс, то у війні треба вбивати ворогів. Загарбників, окупантів, ворога. Але вбивати тих, кого ти називаєш «одиннарод», «наших русскіх», «російськомовне населення» – це поза здоровим розумінням. Запоріжжя. Вінниця. Миколаїв. Маріуполь. Харків.

Росіянам методично вбивали в голови двохсотими цвяхами пропагандистські штампи про те, що весь Схід і Південь України – «наші», росіяни, рідні, які страждають від українців. І тепер, підриваючи будинки «наших русскіх» разом із мирними «російськомовними» ці агітпропні бовдури, наче нічого не сталося, розповідають, що таким чином Росія проводить денацифікацію. Незбагненно», – написала вона.

«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі фото 1

Допис народної депутатки викликав різку реакцію серед українців, зокрема, і серед її колег по парламенту.

«Який сором! Знову ділити Україну на сорти, і заявляти, що знищення якоїсь її частини Путіним може бути більш виправданим. Допис не якогось невідомого користувача Facebook, а депутата парламенту, та ще й від владної більшості», – відреагував нардеп від «Європейської Солідарності» В’ячеслав В’ятрович.

«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі фото 2

Народна депутатка Ірина Геращенко закликала правоохоронні органи звернути увагу на допис Богуцької. Геращенко заявила, що у висловлюваннях нардепки від «Слуги народу» – «розпалювання ворожнечі і зневага до унітарності України, фактично заклик до розколу».

«До уваги СБУ і прокуратури. Тут не міфічні боти, а конкретна народна депутатка України від президентської партії, яка раніше дозволяла собі расистські висловлювання, знову ділить Україну. На «бендерівщину» і « юго-восток», якусь «малороссию». В її висловлюваннях – розпалювання ворожнечі і зневага до унітарності України, фактично заклик до розколу.

«Слуга народу» одкровеннічає, що вбивство українців в певних регіонах їй було б зрозуміло, фактично виправдовуючи агресію РФ проти України і бомбардування за географічною, регіональною ознакою. Це сегрегація українців», – написала Геращенко.

Депутатка також висловила своє обурення дописок колеги та заявила, що чекатиме публічної реакції на заяву Богуцької від керівництва Верховної Ради.

«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі фото 3

Народний депутат від «Європейської Солідарності» Микола Княжицький назвав допис колеги «дивним» та зажадав пояснень слів про те, що їй «було б зрозуміло, якби стирали з землі Західну Україну».

«Моя колега зі «Слуг народу» Ліза Богуцька написала дивний пост. Про звірства російських нацистів, які і у мене викликають сльози, співчуття до жертв і ненависть до вбивць. Але далі… Їй було б зрозуміло, якби стирали з землі Західну Україну. Чому, Лізо?» – написав нардеп.

«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі фото 4

Колега Богуцької по фракції Ігор Фріс присоромив нардепку у коментарях до допису.

«Лізо, ну що це за іспанський сором?!?! Степан був Бандера. Не Бендера. І що за поділ знову на захід та на схід. Ліза, прибери це лайно, пліз», – написав Фріс.

«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі фото 5

Користувачі соцмереж звинуватили Богуцьку у тому, що вона «ділить українців на сорти». Люди наголошують, що подібні заяви від народної депутатки грають на руку Москві.

«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі фото 6
«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі фото 7
«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі фото 8

 

«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі фото 9
«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі фото 10

Нагадаємо, раніше народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька висловилася на захист музею Булгакова у Києві, закриття якого вимагає Спілка письменників України. 

Теги: Верховна Рада війна соціальні мережі партія Слуга народу

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