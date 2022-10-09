«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі

Депутатка зі «Слуги народу» нарвалася на критику через свій допис у соцмережі

Народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька втрапила у скандал через свій допис у соцмережі. Депутатка зазначила, що «було б зрозуміло», якби росіяни бомбили Захід України, однак загарбники знищують Південь та Схід, який вони вважали «Малоросією».

«Жахлива думка, але було б зрозуміло, якби вони (росіяни – «Главком») стирали з землі Західну Україну. Типу, боролися б з «бендерівщиною». Але вбивати масово і знищувати саме південний схід, який вони вважали «Малоросією» – це за межею», – написала нардепка.

Богуцька нагадала, що російська пропаганда тривалий час вбила в голову громадянам РФ, що українці та росіяни – «один народ». Однак це не заважає зараз загарбникам убивати українців. Нардепка називає війну «божевільною».

«Божевільна війна. Якщо підійти з боку здорового глузду (вибач мені, Господи)... Так от, якщо все-таки натякнути на хоч якийсь сенс, то у війні треба вбивати ворогів. Загарбників, окупантів, ворога. Але вбивати тих, кого ти називаєш «одиннарод», «наших русскіх», «російськомовне населення» – це поза здоровим розумінням. Запоріжжя. Вінниця. Миколаїв. Маріуполь. Харків.

Росіянам методично вбивали в голови двохсотими цвяхами пропагандистські штампи про те, що весь Схід і Південь України – «наші», росіяни, рідні, які страждають від українців. І тепер, підриваючи будинки «наших русскіх» разом із мирними «російськомовними» ці агітпропні бовдури, наче нічого не сталося, розповідають, що таким чином Росія проводить денацифікацію. Незбагненно», – написала вона.

Допис народної депутатки викликав різку реакцію серед українців, зокрема, і серед її колег по парламенту.

«Який сором! Знову ділити Україну на сорти, і заявляти, що знищення якоїсь її частини Путіним може бути більш виправданим. Допис не якогось невідомого користувача Facebook, а депутата парламенту, та ще й від владної більшості», – відреагував нардеп від «Європейської Солідарності» В’ячеслав В’ятрович.

Народна депутатка Ірина Геращенко закликала правоохоронні органи звернути увагу на допис Богуцької. Геращенко заявила, що у висловлюваннях нардепки від «Слуги народу» – «розпалювання ворожнечі і зневага до унітарності України, фактично заклик до розколу».

«До уваги СБУ і прокуратури. Тут не міфічні боти, а конкретна народна депутатка України від президентської партії, яка раніше дозволяла собі расистські висловлювання, знову ділить Україну. На «бендерівщину» і « юго-восток», якусь «малороссию». В її висловлюваннях – розпалювання ворожнечі і зневага до унітарності України, фактично заклик до розколу.

«Слуга народу» одкровеннічає, що вбивство українців в певних регіонах їй було б зрозуміло, фактично виправдовуючи агресію РФ проти України і бомбардування за географічною, регіональною ознакою. Це сегрегація українців», – написала Геращенко.

Депутатка також висловила своє обурення дописок колеги та заявила, що чекатиме публічної реакції на заяву Богуцької від керівництва Верховної Ради.

Народний депутат від «Європейської Солідарності» Микола Княжицький назвав допис колеги «дивним» та зажадав пояснень слів про те, що їй «було б зрозуміло, якби стирали з землі Західну Україну».

«Моя колега зі «Слуг народу» Ліза Богуцька написала дивний пост. Про звірства російських нацистів, які і у мене викликають сльози, співчуття до жертв і ненависть до вбивць. Але далі… Їй було б зрозуміло, якби стирали з землі Західну Україну. Чому, Лізо?» – написав нардеп.

Колега Богуцької по фракції Ігор Фріс присоромив нардепку у коментарях до допису.

«Лізо, ну що це за іспанський сором?!?! Степан був Бандера. Не Бендера. І що за поділ знову на захід та на схід. Ліза, прибери це лайно, пліз», – написав Фріс.

Користувачі соцмереж звинуватили Богуцьку у тому, що вона «ділить українців на сорти». Люди наголошують, що подібні заяви від народної депутатки грають на руку Москві.

Нагадаємо, раніше народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька висловилася на захист музею Булгакова у Києві, закриття якого вимагає Спілка письменників України.