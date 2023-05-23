ЗМІ: депутатці Київради Ар'євій, яка збила жінку на «зебрі», оголошено підозру

Згідно з матеріалами слідства, підозрювана була в стані наркотичного сп’яніння

Дорожня пригода сталася 27 листопада 2022 року в Києві

За процесуального керівництва столичної прокуратури повідомлено про підозру громадянці України, депутату Київської міської ради, у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Правоохоронці не називають ім'я підозрюваної, проте за даними ЗМІ, – це депутатка Київради Ярина Ар'єва.

Зазначається, що дорожня пригода сталася 27 листопада 2022 року в Києві. Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем марки Volkswagen Polo в стані наркотичного сп’яніння, рухалася по пр-ту С. Бандери у напрямку вул. Богатирської.

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«Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, жінка, усвідомлюючи, що стан, у якому вона перебуває, впливає на її увагу і реакцію, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження», – зазначають в прокуратурі.

Прокуратура зазначає, що ігнорування правил дорожнього руху з боку водійки призвели до заподіяння потерпілій численних травм. В результаті ДТП жінка отримала переломи плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

За висновками експертів, причиною виникнення дорожньо-транспортної пригоди є порушення підозрюваною вимог правил дорожнього руху, що знаходяться у прямому причинному зв'язку з виникненням даної ДТП та її наслідками.

23 травня 2023 року суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 20:00 до 06:00 строком на два місяці. Прокуратура буде його оскаржувати.

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Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, у березні народний депутат від партії «Слуга Народу» Володимир Гевко став учасником ДТП, внаслідок якого загинула одна людина.