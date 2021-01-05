Аваков вперше прокоментував смерть Кернеса

Арсен Аваков: Ми з Кернесом пройшли непрості відносини і добре працювали, і погано працювали

«Будь-яка смерть – це будь-яка людська трагедія», заяви глава МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вперше прокоментував смерть мера Харкова Геннадія Кернеса і висловив співчуття його родині.

Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що глава МВС приїхав до Харкова презентувати свою книгу «2014. Миттєвості харківської весни».

Спочатку Аваков відмовився відповідати на питання про спілкування з Кернесом протягом останніх років і про ймовірну підтримку секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова на виборах.

«Я співчуваю родині пана Кернеса, ми з Кернесом пройшли непрості відносини і добре працювали, і погано працювали. І будь-яка смерть – це будь-яка людська трагедія. Я бажаю Харкову обрати гідного мера. Хто це буде – не мені вирішувати. Це вирішувати харків'янам», – сказав він у відповідь на уточнююче питання.

Міністр назвав чутками інформацію про нібито домовленості між Офісом президента і його оточенням про «відтягування» виборів мера, тому що вони можуть бути невигідні Терехову.

Раніше секретар Харківської міськради Ігор Терехов повідомив про передачу до Верховної Ради звернення з проханням призначити позачергові вибори міського голови.

Як повідомлялося, Верховна Рада має у 90-денний термін після дострокового припинення повноважень міського голови розглянути клопотання про призначення позачергових виборів, однак ця процедура в Україні іноді не виконувалася протягом кількох років.

Нагадаємо, заступник голови фракції «Слуга народу» в парламенті Олександр Корнієнко заявив, що вибори мера Харкова можуть відбутися або в останню неділю березня, або в останню неділю жовтня.

Обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ймовірних кандидатів на посаду мера Харкова.