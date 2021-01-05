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    Політика

    Аваков вперше прокоментував смерть Кернеса

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    <p>Арсен Аваков: Ми з Кернесом пройшли непрості відносини і добре працювали, і погано працювали</p> - Аваков вперше прокоментував смерть Кернеса

    Арсен Аваков: Ми з Кернесом пройшли непрості відносини і добре працювали, і погано працювали

    Архівне фото 2004 року з відкритих джерел

    «Будь-яка смерть – це будь-яка людська трагедія», заяви глава МВС

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вперше прокоментував смерть мера Харкова Геннадія Кернеса і висловив співчуття його родині.

    Про це повідомляє «Суспільне».

    Зазначається, що глава МВС приїхав до Харкова презентувати свою книгу «2014. Миттєвості харківської весни».

    Спочатку Аваков відмовився відповідати на питання про спілкування з Кернесом протягом останніх років і про ймовірну підтримку секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова на виборах.

    «Я співчуваю родині пана Кернеса, ми з Кернесом пройшли непрості відносини і добре працювали, і погано працювали. І будь-яка смерть – це будь-яка людська трагедія. Я бажаю Харкову обрати гідного мера. Хто це буде – не мені вирішувати. Це вирішувати харків'янам», – сказав він у відповідь на уточнююче питання.

    Міністр назвав чутками інформацію про нібито домовленості між Офісом президента і його оточенням про «відтягування» виборів мера, тому що вони можуть бути невигідні Терехову.

    Раніше секретар Харківської міськради Ігор Терехов повідомив про передачу до Верховної Ради звернення з проханням призначити позачергові вибори міського голови. 

    Як повідомлялося, Верховна Рада має у 90-денний термін після дострокового припинення повноважень міського голови розглянути клопотання про призначення позачергових виборів, однак ця процедура в Україні іноді не виконувалася протягом кількох років.

    Нагадаємо, заступник голови фракції «Слуга народу» в парламенті Олександр Корнієнко заявив, що вибори мера Харкова можуть відбутися або в останню неділю березня, або в останню неділю жовтня.

    Обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом. 

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ймовірних кандидатів на посаду мера Харкова.

    Теги: Харків МВС міністр вибори Арсен Аваков Геннадій Кернес політика мер
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