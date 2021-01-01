  1. Головна
  2. Теми дня
  3. Місцеві вибори в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Місцеві вибори в Україні

    Добкін заявив, що йде в мери Харкова

    • Розсилка
    Добкін заявив, що йде в мери Харкова - Добкін заявив, що йде в мери Харкова
    Добкін заявив, що йде в мери Харкова

    Добкін і на жовтневих місцевих виборах подавався на цю посаду, але потім зняв свою кандидатуру на користь Кернеса

    Колишній голова Харківської ОДА і екснародний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін заявив, що йде у мери Харкова після смерті Геннадія Кернеса.

    Про це Добкін повідомив на своїй сторінці у Telegram.

    «Всупереч всім спекуляціям, Харківська міськрада в установленому законом порядку подала звернення до ВР з приводу призначення нових виборів мера у зв’язку зі смертю Кернеса. Так що відтягнути вибори на максимальний термін не вийде», – написав 

    Він додав: «І так, Добкін йде в мери».

    Михайло Добкін і на жовтневих місцевих виборах подавався на цю посаду, але потім зняв свою кандидатуру на користь Кернеса.

    Секретар Харківської міськради Ігор Терехов повідомив про передачу до Верховної Ради звернення з проханням призначити позачергові вибори міського голови. 

    Як повідомлялося, Верховна Рада має у 90-денний термін після дострокового припинення повноважень міського голови розглянути клопотання про призначення позачергових виборів, однак ця процедура в Україні іноді не виконувалася протягом кількох років.

    Нагадаємо, заступник голови фракції «Слуга народу» в парламенті Олександр Корнієнко заявив, що вибори мера Харкова можуть відбутися або в останню неділю березня, або в останню неділю жовтня.

    Обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом. 

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ймовірних кандидатів на посаду мера Харкова.

    Теги: Харків Верховна Рада міськрада Геннадій Кернес Михайло Добкін Telegram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies