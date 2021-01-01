Добкін заявив, що йде в мери Харкова

Добкін і на жовтневих місцевих виборах подавався на цю посаду, але потім зняв свою кандидатуру на користь Кернеса

Колишній голова Харківської ОДА і екснародний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін заявив, що йде у мери Харкова після смерті Геннадія Кернеса.

Про це Добкін повідомив на своїй сторінці у Telegram.

«Всупереч всім спекуляціям, Харківська міськрада в установленому законом порядку подала звернення до ВР з приводу призначення нових виборів мера у зв’язку зі смертю Кернеса. Так що відтягнути вибори на максимальний термін не вийде», – написав

Він додав: «І так, Добкін йде в мери».

Михайло Добкін і на жовтневих місцевих виборах подавався на цю посаду, але потім зняв свою кандидатуру на користь Кернеса.

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов повідомив про передачу до Верховної Ради звернення з проханням призначити позачергові вибори міського голови.

Як повідомлялося, Верховна Рада має у 90-денний термін після дострокового припинення повноважень міського голови розглянути клопотання про призначення позачергових виборів, однак ця процедура в Україні іноді не виконувалася протягом кількох років.

Нагадаємо, заступник голови фракції «Слуга народу» в парламенті Олександр Корнієнко заявив, що вибори мера Харкова можуть відбутися або в останню неділю березня, або в останню неділю жовтня.

Обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ймовірних кандидатів на посаду мера Харкова.