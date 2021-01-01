Харківська міськрада просить Раду призначити перевибори мера

Вибори мера Харкова мають бути призначені у 90-денний термін після дострокового припинення повноважень міського голови

Верховна Рада має у 90-денний термін після дострокового припинення повноважень міського голови розглянути клопотання про призначення позачергових виборів

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов просить Верховну Раду призначити позачергові вибори мера міста через смерть Геннадія Кернеса, який обіймав цю посаду.

Про це передає «АТН».

«Ми зробили все в установленому законом порядку», – заявив Терехов.

Інших подробиць він не повідомив, а також не повідомив, коли Рада повинна розглянути прохання і прийняти рішення.

Як повідомлялося, Верховна Рада має у 90-денний термін після дострокового припинення повноважень міського голови розглянути клопотання про призначення позачергових виборів, однак ця процедура в Україні іноді не виконувалася протягом кількох років.

Нагадаємо, заступник голови фракції «Слуга народу» в парламенті Олександр Корнієнко заявив, що вибори мера Харкова можуть відбутися або в останню неділю березня, або в останню неділю жовтня.

Обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ймовірних кандидатів на посаду мера Харкова.