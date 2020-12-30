Харківські депутати схвалили увічнення пам'яті Кернеса

Поки що рішення про увічнення пам’яті мера прийняли без конкретних заходів

Харківська міська рада на позачерговій сесії ухвалила рішення щодо увічнення пам’яті мера Геннадія Кернеса, який помер у Німеччині в ніч з 16 на 17 грудня.

Харківська міськрада на позачерговій сесії 30 грудня розглянула питання про увічнення пам’яті мера Геннадія Кернеса, передає Depo.Харків.

Сесія розпочалася близько 12:00 з хвилини мовчання. Головує на сесії секретар міськради, в. о. мера Ігор Терехов.

Друга позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання, 30 грудня 2020 року

Першим розглянули питання вшанування пам’яті Кернеса. Терехов зазначив, що на наступній сесії депутати мають внести певні зміни, щоб розблокувати можливість присвоєння Кернесу звання почесного громадянина міста Харкова.

Секретар мерії додав, що зараз міськрада отримує низку пропозицій, у тому числі у виді петицій. «Будемо працювати над тим, що ж саме зробити, щоб увічнити пам'ять нашого мера Геннадія Адольфовича Кернеса», - сказав Терехов.

Зазначимо, що в рішенні мерії не вказані конкретні заходи. У проекті, який був прийнятий 64 голосами, вказано, що міськрада вирішила «вшанувати пам’ять Кернеса Геннадія Адольфовича та вжити заходи щодо увічнення його пам’яті, передбачені чинним законодавством». Виконавчим органам Харківської міськради доручили забезпечити підготовку відповідних розпорядчих документів.

Контроль за виконанням рішення покладений на Терехова.

Раніше повідомлялося, що харківські депутати зберуться напередодні новорічних свят, щоб увічнити пам’ять Кернеса.

Харківська мерія вже два тижні обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.