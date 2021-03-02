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    Аваков заявив, що сидить на «смаженій сковорідці», але у прем'єри не збирається

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    Глава МВС Арсен Аваков - Аваков заявив, що сидить на «смаженій сковорідці», але у прем'єри не збирається
    Глава МВС Арсен Аваков
    Фото: Главком

    Арсен Аваков перебуває на посаді міністра внутрішніх справ сім років і саме в цій сфері він «знаходить для себе мотивацію»

    Глава МВС Арсен Аваков заявив, що президент Володимир Зеленський не пропонував йому посаду прем’єр-міністра, а свою роботу у МВС він назвав «розжареною сковорідкою».

    Про це Аваков сказав у інтерв’ю телеканалу «1+1».

    За його словами, питання про прем’єрство «того, хто виграв на виборах». На уточнювальне запитання, чи має Аваков якісь претензії на прем’єрське крісло, він заявив, що і не йшов на вибори і його імовірна партія не вигравала виборів.

    «А чому Аваков повинен мати якість претензії? Я що виграв вибори? Моя партія пройшла номером один чи номер два? Вибори виграв Володимир Зеленський, його партія прийшла номером один», – висловився він.

    Аваков нагадав, що перебуває на посаді міністра внутрішніх справ сім років і саме в цій сфері він «знаходить для себе мотивацію».

    «Це розжарена сковорідка, це не щастя цілий рік, це не солодка ситуація, це не солодке місце. Тут, якщо я знаходжу для себе мотивацію, як державник, передусім, перебувати на цій позиції для мене – це окей», – сказав Аваков.

    Аваков також розповів, через що він «лютує».

    До слова, Аваков вважає, що засуджений на сім років одеський активіст Сергій Стерненко вигадав собі образ революціонера.

    Теги: МВС міністр вибори Арсен Аваков політика Володимир Зеленський
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