Аваков заявив, що сидить на «смаженій сковорідці», але у прем'єри не збирається

Арсен Аваков перебуває на посаді міністра внутрішніх справ сім років і саме в цій сфері він «знаходить для себе мотивацію»

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що президент Володимир Зеленський не пропонував йому посаду прем’єр-міністра, а свою роботу у МВС він назвав «розжареною сковорідкою».

Про це Аваков сказав у інтерв’ю телеканалу «1+1».

За його словами, питання про прем’єрство «того, хто виграв на виборах». На уточнювальне запитання, чи має Аваков якісь претензії на прем’єрське крісло, він заявив, що і не йшов на вибори і його імовірна партія не вигравала виборів.

«А чому Аваков повинен мати якість претензії? Я що виграв вибори? Моя партія пройшла номером один чи номер два? Вибори виграв Володимир Зеленський, його партія прийшла номером один», – висловився він.

Аваков нагадав, що перебуває на посаді міністра внутрішніх справ сім років і саме в цій сфері він «знаходить для себе мотивацію».

«Це розжарена сковорідка, це не щастя цілий рік, це не солодка ситуація, це не солодке місце. Тут, якщо я знаходжу для себе мотивацію, як державник, передусім, перебувати на цій позиції для мене – це окей», – сказав Аваков.

Аваков також розповів, через що він «лютує».

До слова, Аваков вважає, що засуджений на сім років одеський активіст Сергій Стерненко вигадав собі образ революціонера.