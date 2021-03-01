Аваков анонсував нові публікації «плівок Суркова-Медведчука»

На днях ЗМІ оприлюднили запис розмови нібито Суркова і Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії до Криму і обмін полоненими на Донбасі

За словами глави МВС, Медведчук вів переговори з Сурковим, щоб повернутися до влади

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував запис нібито розмови нардепа Віктора Медведчука і ексрадника президента Росії Володимира Путіна Владислава Суркова.

За словами Авакова, це не останній запис їх розмов.

«Якісь добрі люди взяли й опублікували цю його (Медведчука, – ред) розмову з Сурковим. Мені, наприклад, відомо, що це не остання розмова, там буде ще», сказав глава МВС в інтерв’ю каналу «1+1».

Аваков додав, що Медведчук вів переговори з Сурковим, щоб повернутися до влади.

«Ось ми бачили цю розмову останню. Грудень місяць, у нас трагічна ситуація, це вже після Іловайська, але перед Дебальцевим. Ці «хі-хі, ха-ха», це вони пропонують 200 людей поміняти на 400. Він (Медведчук, – ред) цим всім займається, щоб повернутися до влади», – пояснив очільник МВС.

Як відомо, СБУ проведе експертизу «плівок Суркова-Медведчука».

Раніше дні ЗМІ оприлюднили запис розмови нібито Суркова і Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії до Криму і обмін полоненими на Донбасі. За даними ЗМІ, розмова датована 2014 роком. Зокрема, повідомляється, що Медведчук і Сурков говорять про схему постачання електроенергії, в якій задіяні російська «Інтер РАО» і її структури на окупованому півострові. Крім того, вони обговорюють обмін полоненими. Ідеться про різночитання в кількості полонених. Сурков називає проросійських терористів на Донбасі «ці наші там підопічні» і обіцяє допомогти з обміном.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

За офіційними даними, та даними журналістів-розслідувачів, Медведчук володіє маєтком на Закарпатті, (біля села Жденієво), двома особняками в Києві – на Солом'янці і в Пущі-Водиці, і ще приблизно 50 будинками і квартирами по всій Україні. Також у володінні Медведчука є величезна п’ятипалубна яхта Royal Romance, яка не потрапила під санкції.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Також ЗМІ повідомили, що «літаки Медведчука» перегнали в Швейцарію незадовго до санкцій РНБО.