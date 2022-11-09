Розвідка назвала країни, які допомагають Росії у війні

Розвідка наголосила, що у Росії немає суперсучасної зброї, яку вона демонструє на військових парадах

Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції

Росія заручилася підтримкою для ведення війни проти України не лише до Іраном, а й Китаєм та Північною Кореєю. Окрім цього, Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького в інтерв'ю La Repubblica.

«Вони також зверталися до Китаю та Північної Кореї, можливо, до Киргизстану, за поставками зброї, зокрема куль для РСЗВ – «Смерч» і «Ураган». Є країни, такі як Казахстан і Узбекистан, які допомагають Росії обходити санкції, продаючи їм американські та японські цивільні компоненти, необхідні для створення ракет», – зазначив він.

Скібіцький наголосив, що у Росії немає суперсучасної зброї, яку вона демонструє на військових парадах. За словами Скібіцького, це просто інсценізація. Москва не може сама виробляти високотехнологічну зброю, тому звертається до інших країн.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни повідомив, що Іран надає військову підтримку російським окупаційним силам в Україні, незважаючи на нові міжнародні санкції, ймовірно, частково через те, що іранські лідери вважають, що їм потрібна допомога Москви, щоб змінити світовий порядок під проводом США.