Стало відомо, що отримав Іран від Росії в обмін на «дрони-камікадзе»

Літак таємно перевіз до Ірану готівку та три моделі боєприпасів

Росія відправила в Іран €140 млн готівкою та передала захоплену західну зброю в обмін на дрони-камікадзе. Про це повідомляє Sky News.

«Російський військовий літак таємно перевіз готівку та три моделі боєприпасів – британську протитанкову ракету Nlaw, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger – в аеропорт Тегерана вранці 20 серпня», – джерело повідомило Sky News на умовах анонімності, щоб поділитися конфіденційною інформацією.

За даними джерела, зброя була частиною партії військової техніки Великої Британії та США, призначеної для українських військових, яка «потрапила в руки Росії».

Джерело повідомило, що вони можуть надати Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) можливість вивчати західні технології та потенційно копіювати їх.

«Вони, ймовірно, будуть перероблені та використані в майбутніх війнах», – зазначає Sky News.

Раніше повідомлялось, що секретар Радбезу Росії Патрушев прибув до Тегерана.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян 5 листопада вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але наполягає на тому, що передача відбулася до війни РФ проти України.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання Росією іранської зброї.

Раніше повідомлялось, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков переконали Володимира Путіна у необхідності вторгнення в Україну.

Також українська розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін ухвалив остаточне рішення про напад на Україну лише за півдоби до початку агресії.