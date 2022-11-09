Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія намагається таємно поповнити запаси зброї для використання в Україні – ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія намагається таємно поповнити запаси зброї для використання в Україні – ISW
Кремль намагається таємно придбати боєприпаси
фото ілюстративне

Аналітики вважають, що Кремль продовжує зусилля з таємного придбання боєприпасів для використання в Україні

Російська влада закуповує товари військового та невійськового призначення, використовуючи транзакції в криптовалюті аби уникнути відстеження. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«Кремль намагається таємно придбати снаряди для використання в Україні, щоб пом’якшити наслідки міжнародних санкцій і заповнити поточне виснаження внутрішніх запасів», – зазначається у звіті.

Аналітики зауважили, що 20 серпня Москва відправила до Тегерана 140 мільйонів євро готівкою та кілька захоплених протитанкових ракет NLAW британського виробництва, протитанкових ракет Javelin американського виробництва та зенітної ракети Stinger в обмін на 160 додаткових безпілотників Shahed-136.

«Іран продовжує постачати Москві безпілотники типу «Мохаджер», «Араш» і «Шахед» по повітрю та морю через іранські державні та приватні компанії», – вважають експерти.

Разом з тим за інформацією ISW, що через збої російського військово-промислового комплексу керівництво РФ продовжує закуповувати товари подвійного призначення (військового та невійськового), такі як комп’ютерні мікросхеми, квадрокоптери, прилади нічного бачення, і бронежилети з Туреччини та використовує транзакції в криптовалюті, щоб уникнути відстеження.

«У сукупності ці звіти свідчать про те, що Кремль прагне обійти санкції», – підсумували аналітики.

Ключові висновки аналітиків:

  • Іранські джерела повідомили – без підтвердження з боку Росії – що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, для обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії.
  • Іран, ймовірно, оголосив про приїзд Патрушева, щоб підкреслити поглиблення співпраці між Москвою і Тегераном перед міжнародною аудиторією, а також неявно підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою у війні в Україні.
  • Тим часом сили групи «Вагнера» продовжують перебільшувати свої територіальні здобутки на Донбасі, щоб ще більше відрізнити себе від маріонеткових та звичайних російських сил.
  • Українські сили, ймовірно, досягли незначних успіхів на північний захід від Сватового, Луганська область, а російські джерела стверджують, що українські сили активізували наступальні операції в напрямку Кремінної.
  • Російські війська продовжували наступальні операції навколо Бахмута, Авдіївки та на заході Донецької області.
  • Українська влада намагалася протидіяти спробам російської влади посилити контроль над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС).
  • Непропорційний фінансовий розподіл на російські силові заходи продовжує лягати в першу чергу на бюджети регіонів РФ, що викликає негативну реакцію громадськості.
  • Фінансові та бюрократичні проблеми продовжують перешкоджати російським зусиллям з поповнення колишніх елітних підрозділів, які захищають критичні ділянки лінії фронту, що потенційно загрожує цілісності російської оборони на окупованих частинах України.
  • Російська окупаційна влада в Херсонській області, можливо, намагається витіснити жителів із західної частини області шляхом перекриття комунікацій на західному березі Дніпра.
Росія намагається таємно поповнити запаси зброї для використання в Україні – ISW фото 1
Читайте також: Вбивці «Шахедів». Чим українці збивають іранські дрони
Теги: чиновник українці санкції Москва влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд країни-терористки потребує фінансування для армії окупантів
У Росії закінчуються гроші на війну: Кремль накопичує борги 
Вчора, 09:20
У Росії виникли проблеми з виконанням оборонних замовлень іноземних держав
Росія втратила багато техніки і не встигає поповнити запаси, – уряд США
14 жовтня, 21:17
Буцімто багато строковиків нічого не вміють 
Чоловіки закінчуються? Депутат Держдуми пропонує відправляти в армію жінок 
20 жовтня, 19:10

Соціум

Росія намагається таємно поповнити запаси зброї для використання в Україні – ISW
Росія намагається таємно поповнити запаси зброї для використання в Україні – ISW
Жовтень став найтеплішим місяцем у Європі за всю історію спостережень
Жовтень став найтеплішим місяцем у Європі за всю історію спостережень
У Росії розбився гелікоптер Мі-2
У Росії розбився гелікоптер Мі-2
«Купуйте самі». Чиновник у РФ «послав» мобілізованих, які скаржились на погане екіпірування
«Купуйте самі». Чиновник у РФ «послав» мобілізованих, які скаржились на погане екіпірування
«Добра воля Києва»: Росія не висуває умов для переговорів з Україною
«Добра воля Києва»: Росія не висуває умов для переговорів з Україною
Протестний дайджест: українські біженці вимагають визнати Росію країною-терористкою (фото)
Протестний дайджест: українські біженці вимагають визнати Росію країною-терористкою (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Переговори України та РФ: Макрон сказав, коли це має статися
86K
ЗМІ назвали причину, чому Путін боїться їхати на саміт G-20
79K
Саміт G20 в Індонезії: Банкова вказала на небезпеку для Путіна
74K
Арестович спрогнозував, коли настане суттєвий перелом у війні
64K
Оголошено масштабну повітряну тривогу. У Києві вперше за кілька днів (карта)
47K
Вбивці «Шахедів». Чим українці збивають іранські дрони

Новини

П'ять важливих новин 8 листопада
Вчора, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Вчора, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
7 листопада, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту