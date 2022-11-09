Росія намагається таємно поповнити запаси зброї для використання в Україні – ISW

Аналітики вважають, що Кремль продовжує зусилля з таємного придбання боєприпасів для використання в Україні

Російська влада закуповує товари військового та невійськового призначення, використовуючи транзакції в криптовалюті аби уникнути відстеження. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«Кремль намагається таємно придбати снаряди для використання в Україні, щоб пом’якшити наслідки міжнародних санкцій і заповнити поточне виснаження внутрішніх запасів», – зазначається у звіті.

Аналітики зауважили, що 20 серпня Москва відправила до Тегерана 140 мільйонів євро готівкою та кілька захоплених протитанкових ракет NLAW британського виробництва, протитанкових ракет Javelin американського виробництва та зенітної ракети Stinger в обмін на 160 додаткових безпілотників Shahed-136.

«Іран продовжує постачати Москві безпілотники типу «Мохаджер», «Араш» і «Шахед» по повітрю та морю через іранські державні та приватні компанії», – вважають експерти.

Разом з тим за інформацією ISW, що через збої російського військово-промислового комплексу керівництво РФ продовжує закуповувати товари подвійного призначення (військового та невійськового), такі як комп’ютерні мікросхеми, квадрокоптери, прилади нічного бачення, і бронежилети з Туреччини та використовує транзакції в криптовалюті, щоб уникнути відстеження.

«У сукупності ці звіти свідчать про те, що Кремль прагне обійти санкції», – підсумували аналітики.

Ключові висновки аналітиків: