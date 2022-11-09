Росія намагається таємно поповнити запаси зброї для використання в Україні – ISW
Аналітики вважають, що Кремль продовжує зусилля з таємного придбання боєприпасів для використання в Україні
Російська влада закуповує товари військового та невійськового призначення, використовуючи транзакції в криптовалюті аби уникнути відстеження. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
«Кремль намагається таємно придбати снаряди для використання в Україні, щоб пом’якшити наслідки міжнародних санкцій і заповнити поточне виснаження внутрішніх запасів», – зазначається у звіті.
Аналітики зауважили, що 20 серпня Москва відправила до Тегерана 140 мільйонів євро готівкою та кілька захоплених протитанкових ракет NLAW британського виробництва, протитанкових ракет Javelin американського виробництва та зенітної ракети Stinger в обмін на 160 додаткових безпілотників Shahed-136.
«Іран продовжує постачати Москві безпілотники типу «Мохаджер», «Араш» і «Шахед» по повітрю та морю через іранські державні та приватні компанії», – вважають експерти.
Разом з тим за інформацією ISW, що через збої російського військово-промислового комплексу керівництво РФ продовжує закуповувати товари подвійного призначення (військового та невійськового), такі як комп’ютерні мікросхеми, квадрокоптери, прилади нічного бачення, і бронежилети з Туреччини та використовує транзакції в криптовалюті, щоб уникнути відстеження.
«У сукупності ці звіти свідчать про те, що Кремль прагне обійти санкції», – підсумували аналітики.
Ключові висновки аналітиків:
- Іранські джерела повідомили – без підтвердження з боку Росії – що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, для обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії.
- Іран, ймовірно, оголосив про приїзд Патрушева, щоб підкреслити поглиблення співпраці між Москвою і Тегераном перед міжнародною аудиторією, а також неявно підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою у війні в Україні.
- Тим часом сили групи «Вагнера» продовжують перебільшувати свої територіальні здобутки на Донбасі, щоб ще більше відрізнити себе від маріонеткових та звичайних російських сил.
- Українські сили, ймовірно, досягли незначних успіхів на північний захід від Сватового, Луганська область, а російські джерела стверджують, що українські сили активізували наступальні операції в напрямку Кремінної.
- Російські війська продовжували наступальні операції навколо Бахмута, Авдіївки та на заході Донецької області.
- Українська влада намагалася протидіяти спробам російської влади посилити контроль над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС).
- Непропорційний фінансовий розподіл на російські силові заходи продовжує лягати в першу чергу на бюджети регіонів РФ, що викликає негативну реакцію громадськості.
- Фінансові та бюрократичні проблеми продовжують перешкоджати російським зусиллям з поповнення колишніх елітних підрозділів, які захищають критичні ділянки лінії фронту, що потенційно загрожує цілісності російської оборони на окупованих частинах України.
- Російська окупаційна влада в Херсонській області, можливо, намагається витіснити жителів із західної частини області шляхом перекриття комунікацій на західному березі Дніпра.
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