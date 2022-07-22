Банкова повідомила деталі «зернового» договору

Подоляк наголосив, що не буде присутності російських представників в українських портах

Подоляк: «Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН»

Українська сторона не підписуватиме жодних документів з Росією, які стосуватимуться розблокування портів та вивезення українського зерна. Цей договір буде укладений з турецькою стороною та ООН. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Щодо стамбульського договору «про вивезення українського зерна». Попередньо. Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН», – зауважив Подоляк

Він наголосив, що не буде жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності російських представників в українських портах.

«У разі провокацій – негативна військова відповідь. Усі перевірки транспортних кораблів виконуються спільними групами у турецьких водах у разі виникнення такої потреби», – підсумував він.

Як повідомлялося, українська делегація на чолі з міністром інфраструктури України Олександр Кубраков прибула в Стамбул на переговори щодо розв'язання зернового питання.

Нагадаємо, сьогодні, 22 липня, Україна, Росія, Туреччина та ООН планують підписати документ, який включатиме зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі.

Церемонія підписання Угоди про відвантаження зерна відбудеться сьогодні о 16:30 у палаці Долмабахчі у Стамбулі. Про це повідомило Управління з комунікацій Туреччини на своєму сайті.

Участь у підписанні беруть президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш, а також представники з України та Росії.

Також повідомлялося, що міністр оборони країни-окупантки Сергій Шойгу вже прибув до Стамбула для підписання угоду про зерно.