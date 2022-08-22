Турист опублікував знімки ППО окупантів у Криму (фото)

Чоловік позує на фоні установки С-400

Турист, який відпочивав в тимчасово окупованому Криму, зробив фото на фоні російського ППО та опублікував фото у мережі. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

На фото чоловік позує на фоні установки С-400. Фото були зроблені, судячи з геолокації телефону їхнього автора, за 1,5 кілометра від поля, на косі між Терекли та Чорним морем.

Разом з тим фотографії і координати батерії ППО під Євпаторією опублікував незалежний розслідувач Бенджамін Піттет в Twitter.

«Нове фото підтверджує розташування батареї ППО під Євпаторією. Обладнання прибуло на місце близько 20 липня», – написав він.

Також Піттет опублікував її геолокацію: 45.1809403, 33.2317835.

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Нагадаємо, 21 серпня у тимчасово окупованому Криму жінка, вихваляючись «захистом» півострова, розкрила місце розташування російських систем ППО.

Додамо, після ранкових вибухів в окупованому Севастополі 20 серпня на виїзді з міста утворився багатокілометровий затор.

Окрім того, у Мережі росіяни масово пишуть про те, що з Криму «пора валити». Попри заяви російських окупантів про потужну систему ППО, яка начебто захищає півострів, довіри до цього, очевидно, немає.

Зазначимо, 20 серпня в окупованому Криму сталося кілька інцидентів, пов’язаних із використанням військової зброї. Так, у Севастополі прогримів вибух у штабі Чорноморського флоту. А у Євпаторії, за попередніми даними, працювала система протиповітряної оборони окупантів.

Внаслідок атаки безпілотника на будівлі штабу Чорноморського флоту окупантів був пошкоджений дах.