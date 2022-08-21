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Одещина. Сили ППО знищили над морем дві ворожі ракети

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Одещина. Сили ППО знищили над морем дві ворожі ракети
ППО знищили ворожі ракети, випущені Росією з моря
фото з відкритих джерел

Вночі одесити чули звуки вибухів

У ніч на неділю, 21 серпня, підрозділ сил протиповітряної оборони знищив над Чорним морем поблизу Одещини дві ворожі ракети. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, були знищені ракети типу «Калібр».

Як повідомлялося, в Одесі посеред ночі 21 серпня було чутно звуки вибухів. Вибухи прогриміли через декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. 

Місцеві ЗМІ вказують, що було чутно 5 потужних звуків. Не виключають роботу системи ППО.

Нагадаємо, 20 серпня система ППО знищила чотири ракети ворога над Дніпропетровщиною. 

Уламки від ракет були виявлені у Дніпровському, Нікопольському та Кам'янському районах. У Нікопольському районі унаслідок падіння уламків ракети постраждав чоловік - він дістав легкі опіки.

Теги: Одеса Одещина війна росія окупанти ракета

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