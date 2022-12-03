Банкова пропонує РФ забути про Бахмут і подумати про Ялту

Подоляк: «Забудьте про Бахмут. Починайте готуватися до Ялти – Ялтинського трибуналу»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк порадив Росії готуватися до Ялтинського трибуналу. Про це він написав у Twitter.

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Подоляк зазначає, що під Бахмутом Кремль закопує тисячі мобілізованих, ув’язнених, найманців та військових.

«Бахмут. Під містом, що не несе жодного стратегічного сенсу для ходу війни, Кремль закопує тисячі мобілізованих, ув’язнених, найманців та військових. Все, аби довести собі: ми ще щось можемо! Ні, не можете. Забудьте про Бахмут. Починайте готуватися до Ялти – Ялтинського трибуналу», – йдеться в повідомленні.

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Раніше Андрій Іллєнко розповів, чому росіяни не можуть оточити Бахмут. Усі основні дороги, які ведуть до Бахмута, які забезпечують постачання, під повним контролем України.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росіяни намагалися виконати політичну мету та кинули велику кількість сил для того, аби захопити Донецьку область, але зазнали поразки.

Як відомо, поблизу Бахмута, що на Донеччині, зараз тривають найзапекліші бої.