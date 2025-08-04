Банкова відреагувала на заяву Кремля щодо зустрічі Зеленського з Путіним

Єрмак заявив, що Україна готова до зустрічі Зеленського й Путіна

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував заяву речника Кремля Дмитра Пєскова щодо можливої зустрічі українського лідера Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у Telegram.

«Заява Пєскова про «можливу» зустріч виглядає як чергове затягування часу, бо в ній жодної конкретики. Позиція України чітка: ми готові до зустрічі лідерів», – відповів він.

За словами Єрмака, партнери України та усі, хто цінують мир, підтримують позицію Києва щодо того, що зустріч на рівні лідерів має відбутися. Він виразив вдячність президентові США Дональду Трампу за те, що той має послідовну позицію щодо завершення війни та має бажання наблизити можливість переговорів Зеленського з Путіним.

«Якщо питання лише у підготовці – то це точно не до нас: ми готові хоч зараз. А от нескінечне «не виключаємо» без конкретної дати – неприйнятно», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися на рівні лідерів. «Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну. Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів», – запропонував він.

Таку ж пропозицію українська делегація висунула на переговорах у Стамбулі. Офіційний Київ запропонував РФ провести зустріч за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий до зустрічі, але тільки після підготовчої роботи «на експертному рівні».

Зі свого боку президент США Дональд Трамп говорив, що така зустріч все ж таки відбудеться. За його словами, це мало статися вже давно.

Примітно, що він збирається відправити спецпосланця щодо України Кіта Келлога до Києва найближчими днями. Передбачається, що це станеться до 8 серпня, коли закінчується крайній термін, який Трамп дав Путіну на мирну угоду з Україною.