Трамп про зустріч Зеленського та Путіна: Це точно станеться

За словами американського лідера, зустріч між президентом України та російським диктатором мала відбутися декілька місяців тому

Кремль заявляв, що через «серйозні розбіжності» між країнами нібито важко уявити зустріч очільників України та РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та лідером Кремля Володимиром Путіним відбудеться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американського президента.

На запитання журналіста, що потрібно зробити, аби змусити Зеленського та Путіна сісти за стіл переговорів із ним, Трамп відповів, що зустріч мала давно відбутися. «Зустріч відбудеться, але мала бути ще два-три місяці тому», – заявив він.

Нагадаємо, на переговорах в Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана. Секретар РНБО та очільник української делегації Рустем Умєров наголосив, що переговори з російською стороною відбуватимуться, навіть якщо не вдасться влаштувати зустріч на рівні лідерів країн.

«Ми говорили, що ініціатива президента Трампа підтримується, у нас вже пройшло багато зустрічей. Маємо поступ на гуманітарному треку. Що стосується перемир'я, то у нас немає поступу поки що. І ми працюємо над пріоритетними питаннями. Наш пріоритет це завжди люди, зупинка вогню і зустріч лідерів», – зазначав він.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відзначив конструктивність третього раунду переговорів між Києвом та Москвою, що завершився в Стамбулі, і їхню орієнтованість на досягнення результатів.

До слова, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що сумнівається у можливості проведення зустрічі глави Кремля Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського до кінця літа. Як зазначив він, для зустрічі на рівні лідерів потрібно провести «значну підготовчу роботу, що навряд чи можливо у стислий термін». Один із журналістів запитав, чи можна вважати, що зустріч Зеленського та Путіна до кінця літа неможлива.