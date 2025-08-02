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Як Путін «відповідає» на мирні зусилля Трампа. ISW показав красномовну інфографіку

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Як Путін «відповідає» на мирні зусилля Трампа. ISW показав красномовну інфографіку
Збитий російський дрон
фото: Нацполіція України (ілюстративне)

ISW: Зростаючі нічні удари РФ по Україні «були і залишаються чіткою відмовою Росії від закликів Трампа до миру»

З початку 2025 року кількість дронів, які Росія запускає по Україні, збільшилась у декілька разів. Аналітики заявляють, що це є «відповіддю» Росії на зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Так, на інфографіці Інституту синім кольором позначені дронові атаки окупантів, помаранчевим – ракетні. Графік показує, що після мирних переговорів і телефонних розмов президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним РФ не зменшувала інтенсивність атак на Україну, а часто робила навпаки.

Як Путін «відповідає» на мирні зусилля Трампа. ISW показав красномовну інфографіку фото 1
інфографіка: ISW

«Росія використала удари, що значною мірою зачепили цивільні райони в Києві, а також погрози та інші риторичні зусилля, щоб сигналізувати Трампу, що Росія продовжуватиме відхиляти вимогу Трампа про те, щоб Кремль змістовно брав участь у переговорах щодо припинення війни в Україні», – пояснюють аналітики. Вони акцентують увагу, що постійно зростаючі нічні удари Росії по Україні «були і залишаються чіткою відмовою Росії від закликів Трампа до миру в Україні».

Нагадаємо, нещодавно Росія показала масштаби виробництва «шахедів». Дрони масово виробляють на заводі в Єлабузі. У цехах працюють навіть жінки та студенти.

Завод дронів у Єлабузі – російський військовий завод, побудований 2023 року в особливій економічній зоні «Алабуга» для широкомасштабного виробництва російської версії іранського БпЛА Shahed 136 під назвою «Герань-2». Завод розташований на відстані 1700 км від кордону з Україною.

За роботу студенти отримують 30-40 тисяч рублів на місяць. Збирають дрони вони цілодобово, іноді без перерв на відпочинок та їжу. У договорі про навчання прописано, що розголошувати інформацію про виробництво – заборонено. За порушення учня можуть оштрафувати на 1,5-2 млн рублів.

За оцінкою аналітиків, Росія зможе завдавати ударів по Україні, використовуючи до 2000 безпілотників за одну ніч до листопада 2025 року.

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Теги: путін дрон Дональд Трамп війна

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