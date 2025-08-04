Як зупинити воєнну машину Путіна. Єрмак назвав п'ять кроків

Андрій Єрмак вважає, що треба посилити тиск на РФ, зокрема, на Росатом

Єрмак заявив, що зупинити воєнну машину РФ можна через жорсткий тиск

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак перерахував п'ять пунктів, які, на його погляд, можуть зупинити воєнну машину російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у Telegram.

За словами Єрмака, він написав для Washington Post, що ультиматум президента США Дональда Трампа для Путіна є дійсно важливим. Єрмак зазначив, що Київ цінує готовність американського лідера до досягнення миру через силу. «Це саме те, що завжди було основою нашого опору. Потрібен тиск на РФ. Сьогодні ми пропонуємо конкретні кроки», – написав він.

Першим кроком Єрмак запропонував вдарити по стратегічних активах війни російського диктатора. Йдеться про «Росатом» і «Роскосмос», які є частиною воєнної машини Кремля. За словами керівника Офісу президента, «Росатом» забезпечує розробку ядерної зброї та підтримує окупацію Запорізької атомної електростанції.

Зі свого боку «Роскосмос» надає супутникові дані для наведення російських ракет по українських городах. «Повні санкції та ізоляція від співпраці із західними партнерами – це мінімум, який має бути зроблено», – пояснив Єрмак.

Другим пунктом він запропонував заблокувати фінансові артерії Росії. Єрмак наголосив, що часткове відключення банків від SWIFT у 2022 році було лише першим кроком. «Газпромбанк» досі працює і є головним каналом для торгівлі енергоносіями та товарами подвійного призначення. Він і будь-які менші банки-посередники мають бути відключені», – відзначив він.

Третім пунктом Єрмак пропонує закрити лазівки в постачанні технологій, оскільки країна-терористка щороку імпортує мільярди доларів у вигляді мікросхем та електроніки для дронів і ракет. Посередниками виступають Китай та Центральна Азія. За словами Єрмака, вторинні санкції проти компаній і банків, які допомагають обходити обмеження, повинні стати не винятком, а правилом.

Четвертий пункт, як відзначив він, має бути зупинення «тіньового» нафтового флоту Росії. Єрмак пропонує запровадити санкції проти портів, операторів і суден РФ, які вимикають трекери або здійснюють перевантаження у відкритому морі для приховування походження нафти.

І останнім, п'ятим пунктом він назвав удар по російській криптоінфраструктурі, заблокувавши біржі та гаманці, що обслуговують нелегальні платежі для російської «оборонки».

«Війна Росії проти України – це не лише наша трагедія, а глобальна загроза. Інструменти для її зупинки існують. Потрібна лише політична воля, щоб застосувати їх швидко та рішуче», – підсумував Єрмак.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також вказав на три ключові пункти тиску на Росію, щоб примусити її до миру. Він пояснив, що необхідні санкційний тиск, ізоляція та повне використання заморожених активів РФ для підтримки України. «Настав час використовувати не лише відсотки від російських заморожених активів, а саме тіло активів для української відбудови», – говорив Сибіга.

Примітно, що президент США Дональд Трамп дав російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Він пригрозив новими тарифами та жорсткими обмеженнями, якщо той не погодиться.