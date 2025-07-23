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Переговори у Стамбулі. Україна запропонувала влаштувати зустріч Зеленського і Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Переговори у Стамбулі. Україна запропонувала влаштувати зустріч Зеленського і Путіна
За словами Умєрова, Україна продовжуватиме переговори з російською стороною
фото з відкритих джерел

Українська сторона ініціювала зустріч на рівні лідерів, яка може відбутися до кінця серпня

На переговорах в Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника української делегації Рустема Умєрова.

Секретар РНБО також наголосив, що переговори з російською стороною відбуватимуться, навіть якщо не вдасться влаштувати зустріч на рівні лідерів країн. «Ми говорили, що ініціатива президента Трампа підтримується, у нас вже пройшло багато зустрічей. Маємо поступ на гуманітарному треку. Що стосується перемир'я, то у нас немає поступу поки що. І ми працюємо над пріоритетними питаннями. Наш пріоритет це завжди люди, зупинка вогню і зустріч лідерів», – каже він.

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Українська сторона також заявила про готовність припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі. Йшлося і про подальшу реалізацію обміну полоненими та повернення утримуваних цивільних.

Нагадаємо, у Стамбулі стартував третій раунд мирних перемовин української та російської делегацій. Раніше президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговори з Росією в Стамбулі. До неї увійшли 14 осіб – представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та розвідки. За словами президента України, ключовими темами переговорів стануть: повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, і підготовка зустрічі лідерів.

Під час зустрічі міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що сторони досягли важливих результатів у перших двох раундах переговорів, зокрема обмінялися меморандумами щодо припинення вогню. За його словами, обміни полоненими отримали позитивну оцінку міжнародної спільноти, а технічні контакти між делегаціями тривають. Туреччина й надалі забезпечуватиме безпечне середовище для діалогу.

До слова, Кремль вигадав виправдання, чому Путін не зустрічається з Зеленським. Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським лише після того, як Україна скасує заборону на переговори з очільником Кремля.

Як відомо, Росія поширює наратив про нібито нелегітимність українського уряду та парламенту. Це може стати однією із «причин», чому Кремль може відмовитись вести переговори. Путін та інші кремлівські чиновники неодноразово заявляли, що Зеленський нібито є нелегітимним лідером згідно з Конституцією України, і що всі українські уряди з 2014 року також є нелегітимними.

Тим часом Конституція та закон України чітко зазначають, що в країні не можна проводити вибори, поки діє воєнний стан, і що українська влада не може скасувати воєнний стан, поки існує «загроза нападу або небезпека для державної незалежності України та її територіальної цілісності».

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Теги: переговори Туреччина

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