Головна Думки вголос Валерій Чалий
search button user button menu button
Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Чому Путін повернувся до ядерної риторики

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Якщо таки почнеться новий виток гонки ядерних озброєнь – Росія не витримає
колаж: glavcom.ua

Росія знову лякає Європу ядерною зброєю: чому зараз?

Насправді, основний меседж, який агресор і його проксі хотіли передати світу й, насамперед, Європі — це те, що вже в наступні місяці ракетні системи й ядерні боєприпаси планують завезти в Білорусь.

Заява не нова, але інтимні розмови диктаторів в монастирі та ще й на Валаамі (ну як тут без скрєп) мають, на думку спільників, дати чіткий сигнал рішучості цих погроз.

Почули не всі. Мабуть, надто вже жалюгідна картинка, що й на текст уваги не звертають. Але все ж таки в США почули і, Дональд Трамп, навіть доручив зробити превентивні заходи, які мають протверезити «лякальників».

Як би там не було, ми наступними тижнями знову почуємо скрегіт вже старої та юзаної кремлівської платівки про ядерні удари по Європі, «Орешник», міць Росії, всякі там заяви скрєпних блогерів, відеоролики, демонстративну радість пересічних росіян від збільшення загрози ядерного апокаліпсису…

Звісно, нічого далі не буде, але розхитування інформаційного простору для створення переваг в перемовинах штовхне людські «психологічні гойдалки» добряче…

Важливо, щоб Україна не просто чекала і не мовчала. Оця вся «ядерна» інформаційна гучна суперечка дає нам можливість нагадати про роль України у ядерному роззброєння, нерозповсюдженні ЗМЗ та вийти з реальними ініціативами.

Нагадаю, що з лютого наступного року вже жодний договір з тих, що мали на меті скорочення стратегічної ядерної зброї не буде діяти. При цьому важливо з потроєними зусиллями працювати над створенням неядерного ракетного меча й спільного ядерного європейського щита.

Якщо таки почнеться новий виток гонки ядерних озброєнь – Росія не витримає і в нинішньому вигляді її вже не буде. Колапс СРСР – наочний доказ.

Тому все це для фігурантів закінчиться, як і почалося.

І не факт, що у монастирі…

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Білорусь росія США війна путін Дональд Трамп ядерна зброя Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок удару зафіксовано вибухи на території заводу
Генштаб підтвердив ураження заводу «Енергія» в Липецькій області
3 липня, 14:53
Мітинги у Тбілісі після виборів президента, 2024 рік. Грузини протестували проти перемоги Міхеіла Кавелашвілі, висуванця проросійської партії «Грузинська мрія»
«Тбілісі за три дні». Експерт пояснив, як нинішня грузинська влада сама відкрила двері ворогу
11 липня, 12:20
Лисак: Дніпро. Серія вибухів
Росія атакувала Дніпро: у місті пролунали вибухи
18 липня, 20:33
«Земледелие» призначене оперативно створювати мінні поля на відстані від 5 км до 15 км
Сили оборони знищили рідкісну інженерну систему дистанційного мінування росіян
11 липня, 11:13
Росіяни спустошують банкомати
Росіяни забрали з банків шалену суму грошей
15 липня, 13:35
Сержант Іван Лавринчук здійснив героїчний вчинок
На Харківщині поліцейський дивом урятував дитину під час обстрілу
15 липня, 16:56
Трамп зробив несподівану заяву попри свою жорстку політику щодо мігрантів
Українські біженці зможуть залишитися у США до завершення війни. Трамп зробив заяву
30 липня, 09:17
Грем: Моїм друзям у Росії: Президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, не Байден і з ним жарти погані
«Ви переграєте»: Сенатор США Ліндсі Грем звернувся до Росії
Вчора, 23:44
Трамп змінив риторику щодо Китаю
Трамп пішов на поступки Китаю на тлі майбутньої торгівельної угоди – Washington Post
31 липня, 10:15

Валерій Чалий

Чому Путін повернувся до ядерної риторики
Чому Путін повернувся до ядерної риторики
Виклики для прем'єрки Свириденко: ліміти на імітацію закінчилися
Виклики для прем'єрки Свириденко: ліміти на імітацію закінчилися
Заяви Трампа. Склянка напівповна чи напівпорожня?
Заяви Трампа. Склянка напівповна чи напівпорожня?
Час слабкості Росії. Кавказ вирішив скористатися шансом
Час слабкості Росії. Кавказ вирішив скористатися шансом
Блокування США постачання Україні критичних озброєнь: три шляхи швидких антикризових дій
Блокування США постачання Україні критичних озброєнь: три шляхи швидких антикризових дій
Вирогідність використання ядерної зброї зростає швидше, ніж світові ціни на нафту
Вирогідність використання ядерної зброї зростає швидше, ніж світові ціни на нафту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2025
9493
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
3705
Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання
2652
Масований удар по Росії: безпілотники вдарили по НПЗ та оборонному підприємству
2178
Росіяни атакували дронами Дружківку: кількість постраждалих зросла (оновлено)

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Вчора, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Вчора, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua