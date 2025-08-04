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Келлог знову може приїхати до Києва: коли це станеться

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
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Келлог знову може приїхати до Києва: коли це станеться
Келлог готує візит до Києва цього тижня
Фото: Офіс президента України

Кіт Келлог може приїхати до України до дедлайну Трампа для Путіна

Президент США Дональд Трамп може відправити спецпосланця щодо України Кіта Келлога до Києва найближчими днями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами джерела, конкретну дату прибуття Келлога до України поки що не визначено. Зараз проводиться підготовка візиту спецпосланника Трампа.

Уточнюється, що Келлог може приїхати до Києва до дедлайну, який встановив президент США для російського диктатора Володимира Путіна. Тобто, це може статися цього тижня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав російському диктаторові Володимиру Путіну спочатку 50 днів на досягнення перемир'я з Україною. Вони мали б завершитись 2 вересня. Пізніше він заявив, що скорочує крайній термін до 10 днів. Це сталося 28 липня. В іншому разі Трамп пригрозив запровадити мита та ввести інші обмежувальні заходи. 

Кремль на це відповів, що «взяв до відома» заяву Трампа про зменшення терміну. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, Москва, нібито, зберігає прихильність мирному процесу.

Зі свого боку речниця Держдепартаменту США Темі Брюс підтвердила, що Сполучені Штати готові запровадити нові обмеження та вторинні санкції проти Росії після закінчення дедлайну Трампа. «Ну, очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він серйозна людина. І ми бачили результати цього по всьому світу, знову ж таки, найостанніше в Індо-Тихоокеанському регіоні і, звичайно, з його посланцями та характером зобов'язань, які ми взяли на себе», – зазначила Брюс.

Поки термін добігає кінця, Пєсков 4 серпня заявив, що Путін готовий до зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, російський диктатор може також зустрітись із спецпосланником Білого дому Стівом Віткоффом цього тижня.

Примітно, що Келлог вже приїжджав до Києва. Це сталося 14 липня. Спеціальний представник президента США пробув в України цілий тиждень. Під час візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори Кіт Келлог

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